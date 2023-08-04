Alunos de escola em Iúna continuam estudando em local improvisado

Os pais de alunos da escola de ensino fundamental da localidade de Terra Corrida, em Iúna, na Região do Caparaó, continuam esperando a obra da unidade terminar. Por conta de fortes chuvas na região, em janeiro de 2020, a escola foi danificada e precisou ser reconstruída. Enquanto não é concluída, um salão cedido pela igreja católica segue em uso pelos estudantes.
O local fica a 12 quilômetros da sede de Iúna. Houve a promessa de reconstrução da unidade e o retorno dos cerca de 40 estudantes em abril deste ano para o antigo local, o que não ocorreu até hoje.
Em abril deste ano, uma equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e ouviu os pais dos alunos. Eles alegaram e mostraram imagens do interior afirmando que o local cedido pela igreja, não era adequado. Possuía duas salas multisseriadas, uma escada estreita, rede elétrica inadequada, faltavam ventiladores e havia apenas um banheiro para todos.
“O problema ainda não está resolvido. Eles voltaram a trabalhar aqui na escola faz um mês. Mas a obra essa semana está parada novamente porque segundo os pedreiros, estão aguardando um caminhão de concreto para encher as vigas para dar continuidade na obra. Se a prefeitura conseguir isso já ajudaria e muito. Aqui na comunidade estamos pensando que isso é tudo uma desculpa para a obra continuar parada, infelizmente”, disse a moradora da localidade Regiane Rodrigues, que tem uma filha de sete anos na unidade.
Promessa
Na época, a prefeitura disse que houve atraso no processo de licitação de materiais de construção e no último dia 31 de março deste ano foi homologado. Com a conclusão desta licitação, o município garantiu que iriam retomar a obra para sua conclusão e a expectativa era de que as crianças voltassem ao local no prazo de 120 dias.
Procurada nesta sexta-feira (4), a Prefeitura de Iúna informou que as obras da escola foram retomadas, e estão em execução, com um prazo para conclusão de 90 a 120 dias. "Atualmente as crianças permanecem no mesmo local, visto que não existe outro espaço disponível para alugar na comunidade. A secretaria de educação sempre está fazendo melhorias nos espaços escolares do município, não é diferente lá, porém como se trata de um espaço cedido pela igreja, a própria fez algumas reformas", informaram por meio de nota.