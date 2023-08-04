Alunos de escola em Iúna continuam estudando em local improvisado

Alunos estudam em salão de igreja desde 2020 Crédito: Gustavo Ribeiro

O local fica a 12 quilômetros da sede de Iúna. Houve a promessa de reconstrução da unidade e o retorno dos cerca de 40 estudantes em abril deste ano para o antigo local, o que não ocorreu até hoje.

Em abril deste ano, uma equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e ouviu os pais dos alunos. Eles alegaram e mostraram imagens do interior afirmando que o local cedido pela igreja, não era adequado. Possuía duas salas multisseriadas, uma escada estreita, rede elétrica inadequada, faltavam ventiladores e havia apenas um banheiro para todos.

“O problema ainda não está resolvido. Eles voltaram a trabalhar aqui na escola faz um mês. Mas a obra essa semana está parada novamente porque segundo os pedreiros, estão aguardando um caminhão de concreto para encher as vigas para dar continuidade na obra. Se a prefeitura conseguir isso já ajudaria e muito. Aqui na comunidade estamos pensando que isso é tudo uma desculpa para a obra continuar parada, infelizmente”, disse a moradora da localidade Regiane Rodrigues, que tem uma filha de sete anos na unidade.

Promessa

Na época, a prefeitura disse que houve atraso no processo de licitação de materiais de construção e no último dia 31 de março deste ano foi homologado. Com a conclusão desta licitação, o município garantiu que iriam retomar a obra para sua conclusão e a expectativa era de que as crianças voltassem ao local no prazo de 120 dias.