Adolescente capixaba vai lançar revista em quadrinhos toda em inglês

João Paulo Coelho criou todos os personagens da revista que será lançada neste sábado (26) Crédito: Divulgação

Um capixaba de 17 anos vai lançar uma revista em quadrinhos com um universo inteiro de personagens e superpoderosos criados por ele, tudo em inglês. Galaxy and The Phantom, com as aventuras de Mr. Watterson e companhia, será lançado no próximo sábado (26) em Vila Velha . A história, que fala de um acidente durante teste de energia espacial que transforma um cientista, é a primeira de uma sequência de 16 livros.

As ideias do adolescente João Paulo Coelho tomaram forma depois de ele conhecer a escritora e professora da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) Eliana Zandonade.

"Na pandemia eu conheci um garoto que tinha o dom de escrever e ajudei ele a fazer um livro. A partir daí, comecei a ajudar crianças e adolescentes que têm um tema a desenvolvê-lo. A mãe do João me viu na televisão falando dos outros livros e me chamou, falando que ele tinha essa visão", lembrou Eliana.

Ela contou que, no primeiro contato com João, descobriu que ele tinha pastas com vários personagens inéditos, num universo de super-heróis em outros planetas.

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Galaxy and The Phantom conta a história de Mr. Watterson e companhia Crédito: Divulgação

"Ele tinha os personagens mas não tinha as histórias, daí eu ia fazendo as perguntas e estimulando a escrita. É quase um trabalho de orientação. Tudo foi escrito por ele, depois a gente passou por um corretor", detalhou a escritora.

João também fez os desenhos originais, e o ilustrador Chris Ciuffi pegou os personagens e fez com traços no estilo das histórias em quadrinhos da Marvel.

Por que os diálogos são em inglês?

O engenheiro mecânico Carlos Eduardo Coelho é pai de João e contou que a família foi morar em Omã, no Oriente Médio, em 2011. Por isso, o filho foi alfabetizado em inglês.

"Em Omã ele começou a desenhar, com uns 6 anos. Ele tinha uma aptidão muito forte para o desenho, essas coisas espaciais. Há 3 anos retornamos para o Brasil, João com 14 anos já. Ele continuou fazendo os desenhos, e aí ele começou a criar histórias. Como ele foi alfabetizado em inglês, era muito mais fácil ele criar os diálogos na língua", detalhou o pai.

"Ele está muito eufórico. É um adolescente tímido mas está curtindo muito esse momento dele, isso deixa os pais com bastante orgulho", finalizou Carlos.

Saiba mais sobre a história

Galaxy and The Phantom é a primeira de uma sequência de 16. No livro de abertura, João conta a história de um mundo que precisa da energia de uma estrela hipernova para se sustentar. Há na trama muita ambição e disputa pelo poder de pessoas que querem usar a nova tecnologia para causas nada nobres.

“Sempre gostei de desenhar. Comecei em 2020 a criar os personagens e ao mesmo tempo suas histórias. Minha inspiração é a Marvel, mas criei um universo completamente original de heróis e histórias fantásticas”, disse João Paulo.

O autor ainda ressaltou que cada personagem possui sua própria história, e que Galaxy and The Phantom deixa a linha do tempo das próximas aventuras preparada. “Vamos ampliar este universo e contar em detalhes a vida de cada um dos personagens”, reforçou.

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