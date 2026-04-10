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Acidente em Vitória

Adolescente atropelada na Leitão da Silva segue em estado grave

Menina atravessava a via com a avó quando foi atingida por um carro

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 06:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2026 às 06:54
Atropelamento aconteceu na manhã de quinta-feira (10) na Avenida Leitão da Silva
Atropelamento aconteceu na manhã de quinta-feira (10) na Avenida Leitão da Silva Crédito: Priciele Venturini

Errata

27/04/2026

Diferentemente do que foi informado inicialmente no título (Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória), e no início desta reportagem, a mãe da adolescente não morreu vítima de atropelamento na Avenida Leitão da Silva. A informação estava incorreta e o fato se referia a uma outra mulher, mãe de uma vizinha da menina, que contou sobre a tragédia à reportagem da TV Gazeta. O título e o texto foram atualizados. Pedimos desculpas pelo erro.

Segue internada em estado grave a adolescente de 13 anos atropelada na Avenida Leitão da Silva na manhã de quinta-feira (9) na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, A jovem seguia para a escola com a avó quando, na altura do bairro Santa Lúcia, foi atingida por um carro. Ela está hospitalizada no Hospital Infantil de Vitória.
A vítima não foi identificada em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o motorista relatou que seguia no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e que, próximo a um cruzamento, com o sinal aberto para veículos, três mulheres tentaram atravessar a via correndo.
Duas delas conseguiram chegar ao outro lado, mas a adolescente teria voltado no meio do percurso. O condutor afirmou que tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão. Testemunhas afirmaram que a estudante foi arremessada por alguns metros. O motorista foi liberado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar após realizar o teste do bafômetro.
A atendente Kemilly Barbosa Lima, vizinha da garota, disse que escutou a batida e contestou a versão do motorista de que o sinal estava aberto para veículos.
"Elas estavam atravessando, o carro estava vindo rápido. O sinal estava vermelho. Ele cortou outro carro e, quando a avó atravessou, ela (adolescente) voltou e ele acertou ela em cheio", disse a atendente.
Pessoas próximas à família contaram que, até a tarde de quinta-feira, a menina já havia passado por cirurgias no fêmur e para retirada do baço. 
Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a adolescente está com edema cerebral, múltiplas fraturas e órgãos internos feridos, e passou por quatro horas de cirurgia. Uma amiga da família afirmou que o rim ainda está sendo avaliado, assim como a necessidade de cirurgia na perna.
Comovidos com o atropelamento, vizinhos, parentes e amigos da adolescente se reuniram no local do acidente na noite de quinta-feira para orar e pedir mudanças na sinalização.
Kemilly Barbosa Lima reclamou da ausência de passagem apropriada para quem sai do bairro Gurigica. "Eu moro aqui e quero atravessar. Para isso, preciso ir até algum dos semáforos que ficam longe da saída do bairro. Aqui, onde atravessamos, não existe um (sinal). Quando não é carro, são as bicicletas elétricas também. Não temos segurança nem para passar na ciclofaixa. Queremos a nossa faixa de pedestre", desabafou.
O protesto não afetou o trânsito, já que os manifestantes aguardavam o semáforo fechar para ocupar a via com cartazes pedindo faixa de pedestres nas proximidades do local do acidente, além de mais atenção dos motoristas. A mobilização foi encerrada por volta de 19h20.

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