Adolescente atropelada na Leitão da Silva segue em estado grave

Atropelamento aconteceu na manhã de quinta-feira (10) na Avenida Leitão da Silva Crédito: Priciele Venturini

Errata Diferentemente do que foi informado inicialmente no título (Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória), e no início desta reportagem, a mãe da adolescente não morreu vítima de atropelamento na Avenida Leitão da Silva. A informação estava incorreta e o fato se referia a uma outra mulher, mãe de uma vizinha da menina, que contou sobre a tragédia à reportagem da TV Gazeta. O título e o texto foram atualizados. Pedimos desculpas pelo erro.

Segue internada em estado grave a adolescente de 13 anos atropelada na Avenida Leitão da Silva na manhã de quinta-feira (9) na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, A jovem seguia para a escola com a avó quando, na altura do bairro Santa Lúcia, foi atingida por um carro. Ela está hospitalizada no Hospital Infantil de Vitória.

A vítima não foi identificada em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o motorista relatou que seguia no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e que, próximo a um cruzamento, com o sinal aberto para veículos, três mulheres tentaram atravessar a via correndo.

Duas delas conseguiram chegar ao outro lado, mas a adolescente teria voltado no meio do percurso. O condutor afirmou que tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão. Testemunhas afirmaram que a estudante foi arremessada por alguns metros. O motorista foi liberado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar após realizar o teste do bafômetro.

A atendente Kemilly Barbosa Lima, vizinha da garota, disse que escutou a batida e contestou a versão do motorista de que o sinal estava aberto para veículos.

"Elas estavam atravessando, o carro estava vindo rápido. O sinal estava vermelho. Ele cortou outro carro e, quando a avó atravessou, ela (adolescente) voltou e ele acertou ela em cheio", disse a atendente.

Pessoas próximas à família contaram que, até a tarde de quinta-feira, a menina já havia passado por cirurgias no fêmur e para retirada do baço.

Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a adolescente está com edema cerebral, múltiplas fraturas e órgãos internos feridos, e passou por quatro horas de cirurgia. Uma amiga da família afirmou que o rim ainda está sendo avaliado, assim como a necessidade de cirurgia na perna.

Kemilly Barbosa Lima reclamou da ausência de passagem apropriada para quem sai do bairro Gurigica. "Eu moro aqui e quero atravessar. Para isso, preciso ir até algum dos semáforos que ficam longe da saída do bairro. Aqui, onde atravessamos, não existe um (sinal). Quando não é carro, são as bicicletas elétricas também. Não temos segurança nem para passar na ciclofaixa. Queremos a nossa faixa de pedestre", desabafou.