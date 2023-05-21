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Transtorno

Acidente prejudica atendimento via telefone do Samu 192

A população que precisar acionar o serviço deve ligar para o 190; chamados para transferência de pacientes também foram prejudicados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2023 às 20:05

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 20:05

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Um acidente rompeu o sistema de transmissão de todas as linhas de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192. Por esse motivo, os trabalhos estão sendo feitos em estado máximo de contingência neste domingo (21). O alerta foi emitido pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa).
De acordo com a pasta, uma equipe técnica já está trabalhando para restabelecer o sistema o quanto antes. Ainda conforme o órgão, quem precisar de atendimento do Samu deve ligar para a linha 190 (Ciodes). As ligações serão direcionadas ao serviço por meio de celulares que foram disponibilizados até a restauração do sistema.
Já os chamados relacionados a transferência de pacientes deverão ser realizados pelo sistema Zimbra (no campo número do atendimento pode ser preenchido com 000000) que o médico irá entrar em contato pelo telefone celular disponibilizado. O link para abertura dos chamados de transferência é https://samues.com.br/suporte-secundario.php

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