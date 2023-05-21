Acidente prejudica atendimento via telefone do Samu 192

Um acidente rompeu o sistema de transmissão de todas as linhas de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192. Por esse motivo, os trabalhos estão sendo feitos em estado máximo de contingência neste domingo (21). O alerta foi emitido pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa).
De acordo com a pasta, uma equipe técnica já está trabalhando para restabelecer o sistema o quanto antes. Ainda conforme o órgão, quem precisar de atendimento do Samu deve ligar para a linha 190 (Ciodes). As ligações serão direcionadas ao serviço por meio de celulares que foram disponibilizados até a restauração do sistema.
Já os chamados relacionados a transferência de pacientes deverão ser realizados pelo sistema Zimbra (no campo número do atendimento pode ser preenchido com 000000) que o médico irá entrar em contato pelo telefone celular disponibilizado. O link para abertura dos chamados de transferência é https://samues.com.br/suporte-secundario.php