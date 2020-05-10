Acidente mata criança de quatro anos na BR 262 em Domingos Martins

Acidente com morte na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Rádio FMZ

Uma criança de quatro anos morreu em um acidente no quilômetro 31 da BR 262 após o carro em que estava, uma caminhonete Chevrolet S10, se envolver num acidente com mais quatro veículos, entre eles um caminhão e um ônibus. O fato ocorreu na tarde deste sábado (9), na altura de Domingos Martins

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a S10, que seguia sentido Minas Gerais, estava atrás de um ônibus e usou a segunda faixa, do mesmo sentido que estava, para fazer a ultrapassagem.

No entanto, a caminhonete foi surpreendida por um caminhão em sentido contrário e colidiu com o veículo. A PRF informou ainda que esse caminhão transportava maquinário e estava com a carga excedente.

Além dessa colisão, a caminhonete S10 ainda bateu no ônibus, que seguia no mesmo sentido dela, e em mais outros dois veículos, que estavam em sentido contrário.

O carro em que estava a criança transportava ao menos mais dois adultos, que tiveram lesões e foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No entanto, a PRF não informou o parentesco deles com a criança.