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BR 262

Acidente mata criança de quatro anos na BR 262 em Domingos Martins

A criança estava numa caminhonete S10 que bateu em quatro veículos, entre eles um caminhão e um ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 10:02

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 10:02

Acidente com morte na BR 262, em Domingos Martins
Acidente com morte na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Rádio FMZ
Uma criança de quatro anos morreu em um acidente no quilômetro 31 da BR 262 após o carro em que estava, uma caminhonete Chevrolet S10, se envolver num acidente com mais quatro veículos, entre eles um caminhão e um ônibus. O fato ocorreu na tarde deste sábado (9), na altura de Domingos Martins
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a S10, que seguia sentido Minas Gerais, estava atrás de um ônibus e usou a segunda faixa, do mesmo sentido que estava, para fazer a ultrapassagem.
No entanto, a caminhonete foi surpreendida por um caminhão em sentido contrário e colidiu com o veículo. A PRF informou ainda que esse caminhão transportava maquinário e estava com a carga excedente.

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Além dessa colisão, a caminhonete S10 ainda bateu no ônibus, que seguia no mesmo sentido dela, e em mais outros dois veículos, que estavam em sentido contrário.
O carro em que estava a criança transportava ao menos mais dois adultos, que tiveram lesões e foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No entanto, a PRF não informou o parentesco deles com a criança.
A pista ficou interditada totalmente das 16h40 até 18h, depois seguiu em sistema pare e siga até às 21h25, quando foi totalmente liberada.

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