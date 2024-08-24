Acidente com vaca mata ex-vereador de Atílio Vivácqua em Presidente Kennedy

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em uma colisão de dois carros contra uma vaca na noite desta sexta-feira (23), na rodovia ES 162, na zona rural de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo. A vítima era o motorista de uma picape Saveiro, identificada como Cláudio Bernardes Baptista, de 54 anos. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Presidente Kennedy, onde teve o óbito confirmado.

O condutor era ex-vereador de Atílio Vivácqua, na mesma região. Já os dois ocupantes do Celta tiveram ferimentos e foram levados para a mesma unidade hospitalar.

Cláudio Bernardes Baptista, de 54 anos, chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy, onde teve o óbito confirmado Crédito: Montagem/A Gazeta

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, obtido por A Gazeta, os policiais encontraram o motorista e o carona do Celta sentados à beira da estrada e o condutor do Volkswagen Saveiro preso nas ferragens.

Uma vaca morta estava na rodovia próximo aos veículos. Ambulâncias do Samu e do município de Presidente Kennedy socorreram os ocupantes do Celta e os levaram ao PA da cidade. O Corpo de Bombeiros desencarcerou o motorista do Saveiro, um ex-vereador, levado para a mesma unidade de saúde, onde teve o óbito confirmado.

Segundo a Polícia Militar, dois carros que seguiam no mesmo sentido, bateram em um animal bovino na estrada Crédito: Leitor/A Gazeta

A reportagem de A Gazeta apurou que os homens que estavam no Celta seguiam para um evento em Presidente Kennedy. O ex-vereador dirigia no mesmo sentido.

A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota na manhã deste sábado (24), expressando solidariedade aos familiares do ex-vereador Cláudio Bernardes Baptista e manifestando condolências pela sua perda.

Nota de Pesar da Prefeitura de Atílio Vivácqua. Crédito: Divulgação / Redes sociais

O Corpo de Bombeiros confirmou ter sido acionado para ocorrência de colisão com vítimas, na zona rural de Presidente Kennedy, na noite desta sexta-feira (23). "No local, os militares encontraram dois carros colididos, e uma vaca morta, no meio da via. O condutor da Saveiro estava preso às ferragens, sendo assistido por uma equipe do Samu. Os bombeiros realizaram a extração da vítima, cortando a lataria, e, após retirado das ferragens, o motorista foi deixado aos cuidados da equipe do Samu", reportou a corporação, por nota.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou, por nota, que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite dessa sexta-feira (23), por volta das 22h50, para recolher um corpo de sexo masculino no Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy.