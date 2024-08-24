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Na ES 162

Acidente com vaca mata ex-vereador de Atílio Vivácqua em Presidente Kennedy

Cláudio Bernardes Baptista, de 54 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outros dois homens, que estavam em outro veículo, foram socorridos com ferimentos
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

24 ago 2024 às 10:50

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 10:50

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em uma colisão de dois carros contra uma vaca na noite desta sexta-feira (23), na rodovia ES 162, na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A vítima era o motorista de uma picape Saveiro, identificada como Cláudio Bernardes Baptista, de 54 anos. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Presidente Kennedy, onde teve o óbito confirmado.
O condutor era ex-vereador de Atílio Vivácqua, na mesma região. Já os dois ocupantes do Celta tiveram ferimentos e foram levados para a mesma unidade hospitalar.
Ex-vereador morto
Cláudio Bernardes Baptista, de 54 anos, chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy, onde teve o óbito confirmado Crédito: Montagem/A Gazeta
Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, obtido por A Gazeta, os policiais encontraram o motorista e o carona do Celta sentados à beira da estrada e o condutor do Volkswagen Saveiro preso nas ferragens.
Uma vaca morta estava na rodovia próximo aos veículos. Ambulâncias do Samu e do município de Presidente Kennedy socorreram os ocupantes do Celta e os levaram ao PA da cidade. O Corpo de Bombeiros desencarcerou o motorista do Saveiro, um ex-vereador, levado para a mesma unidade de saúde, onde teve o óbito confirmado.
Estradas
Segundo a Polícia Militar, dois carros que seguiam no mesmo sentido, bateram em um animal bovino na estrada Crédito: Leitor/A Gazeta
A reportagem de A Gazeta apurou que os homens que estavam no Celta seguiam para um evento em Presidente Kennedy. O ex-vereador dirigia no mesmo sentido.
A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota na manhã deste sábado (24), expressando solidariedade aos familiares do ex-vereador Cláudio Bernardes Baptista e manifestando condolências pela sua perda.
Morte de ex vereador
Nota de Pesar da Prefeitura de Atílio Vivácqua. Crédito: Divulgação / Redes sociais
O Corpo de Bombeiros confirmou ter sido acionado para ocorrência de colisão com vítimas, na zona rural de Presidente Kennedy, na noite desta sexta-feira (23). "No local, os militares encontraram dois carros colididos, e uma vaca morta, no meio da via. O condutor da Saveiro estava preso às ferragens, sendo assistido por uma equipe do Samu. Os bombeiros realizaram a extração da vítima, cortando a lataria, e, após retirado das ferragens, o motorista foi deixado aos cuidados da equipe do Samu", reportou a corporação, por nota.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou, por nota, que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite dessa sexta-feira (23), por volta das 22h50, para recolher um corpo de sexo masculino no Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", informou a PCIES. Já a Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação e que "não há detalhes que possam ser repassados, no momento".

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