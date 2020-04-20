"A grande arma no combate a esta pandemia chama-se SUS"

Há um fator de sazonalidade, que é a incidência maior das viroses respiratórias no início de outono, nos meses de abril e maio, como as provocadas pelos rinovírus, adenovírus e por alguns coronavírus já velhos conhecidos por provocar síndromes gripais leves. A antecipação da vacina contra os vírus da Influenza (gripe), do ponto de vista sanitário, foi muito correta, muito oportuna, e vai permitir que a rede de saúde, que os médicos façam diagnóstico diferencial com mais facilidade naquelas pessoas que eventualmente apresentem sintomas. Há um mês, quando a epidemia eclodiu no Brasil, sabíamos que o pico epidêmico deveria se dar até o final de abril e início de maio, e isso permanece verdadeiro. Por isso a importância das medidas de isolamento social tomadas nas grandes cidades, particularmente em São Paulo, onde, embora não tenha alcançado o desejável de 70% da população, se conseguiu uma certa suavização na curva de transmissão pelo fato de haver menos pessoas circulando. No Rio de Janeiro, não se observou o mesmo fenômeno, infelizmente. A circulação aumentada de pessoas certamente gerará um impacto no número de casos, e o aumento da demanda médica. Então, epidemiologicamente, se espera que haja uma concomitância de viroses, sobretudo nas crianças, mais suscetíveis a esse tipo de virose, e nos idosos. Mais uma vez dizemos que estas pessoas precisam estar protegidas, na medida do possível, do contato, protegidas nas suas casas, sobretudo deve-se evitar o contato de idosos com crianças porque sabemos que as crianças são portadoras assintomáticas podendo transmitir o vírus. Neste caso, estou falando especificamente de Covid-19.