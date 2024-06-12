Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atitude Sustentável

A Gazeta realiza painel para discutir a qualidade do ar no Espírito Santo

Evento, que acontece no próximo dia 20, vai reunir especialistas e autoridades para discutir o cenário e ações de sustentabilidade
Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

12 jun 2024 às 16:46

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 16:46

O evento vai reunir especialistas e autoridades para discutir o cenário e ações de sustentabilidade.
O evento vai reunir especialistas e autoridades para discutir o cenário e ações de sustentabilidade. Crédito: Divulgação
Respirar é um ato natural e inconsciente do ser humano. Isso, por si só, já leva à relevância da discussão sobre a qualidade do ar e como cada um de nós - como sociedade - pode agir a este favor. Por isso, A Gazeta promove, no próximo dia 20, a partir das 9h, o painel "Horizontes Sustentáveis: o futuro da qualidade do ar no ES". O evento, que acontece em Vitória, terá transmissão ao vivo pelo site.
O coordenador do Instituto de Estudos Climáticos da Ufes, Neyval Costa Reis, encabeça a lista de painelistas, onde também estão o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; o promotor de Meio Ambiente do MPES, Marcelo Lemos, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcelo Santos.
Esta é uma iniciativa da editoria "Atitude Sustentável", que reúne conteúdos sobre sustentabilidade e boas práticas de ESG (sigla em inglês para diretrizes de meio ambiente, impacto social e governança corporativa). A mediação do debate ficará a cargo da jornalista e apresentadora do "Boa Noite ES", Daniela Abreu.
O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, destaca a relevância do tema para a sociedade e o compromisso que todo o grupo assume com a disseminação de conhecimento a respeito do meio ambiente: "Atitude Sustentável é um projeto muito relevante para a Rede Gazeta, e que ganha ainda mais expressão num momento em que todo o mercado está olhando para boas práticas de ESG. Unimos essa preocupação à nossa vocação de produzir conteúdos e promover debates relevantes para a sociedade. Este evento é o primeiro de outros que virão, sempre com temas de interesse público e especialistas", pontua o gerente de Projetos e Eventos, Bruno Araújo.
O painel "Horizontes Sustentáveis: o futuro da qualidade do ar no ES" é exclusivo para convidados, e será realizado em parceria com a ArcelorMittal e com a Vale.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Sustentabilidade Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados