A Gazeta realiza painel para discutir a qualidade do ar no Espírito Santo

O evento vai reunir especialistas e autoridades para discutir o cenário e ações de sustentabilidade. Crédito: Divulgação

Respirar é um ato natural e inconsciente do ser humano. Isso, por si só, já leva à relevância da discussão sobre a qualidade do ar e como cada um de nós - como sociedade - pode agir a este favor. Por isso, A Gazeta promove, no próximo dia 20, a partir das 9h, o painel "Horizontes Sustentáveis: o futuro da qualidade do ar no ES". O evento, que acontece em Vitória, terá transmissão ao vivo pelo site.

O coordenador do Instituto de Estudos Climáticos da Ufes, Neyval Costa Reis, encabeça a lista de painelistas, onde também estão o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; o promotor de Meio Ambiente do MPES, Marcelo Lemos, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcelo Santos.

Esta é uma iniciativa da editoria "Atitude Sustentável", que reúne conteúdos sobre sustentabilidade e boas práticas de ESG (sigla em inglês para diretrizes de meio ambiente, impacto social e governança corporativa). A mediação do debate ficará a cargo da jornalista e apresentadora do "Boa Noite ES", Daniela Abreu.

O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, destaca a relevância do tema para a sociedade e o compromisso que todo o grupo assume com a disseminação de conhecimento a respeito do meio ambiente: "Atitude Sustentável é um projeto muito relevante para a Rede Gazeta, e que ganha ainda mais expressão num momento em que todo o mercado está olhando para boas práticas de ESG. Unimos essa preocupação à nossa vocação de produzir conteúdos e promover debates relevantes para a sociedade. Este evento é o primeiro de outros que virão, sempre com temas de interesse público e especialistas", pontua o gerente de Projetos e Eventos, Bruno Araújo.