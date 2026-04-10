A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

A fotografia premiada, do fotógrafo Vitor Jubini, leva o leitor diretamente ao manguezal do rio Piraquê-Mirim, em Aracruz, no Norte do Estado. No local, troncos pálidos e secos — os “esqueletos” das árvores — se erguem sobre a lama escura, compondo uma paisagem marcada pela destruição. O contraste evidencia os efeitos das mudanças climáticas e da ação humana sobre o ecossistema, que já perdeu cerca de 500 hectares.

Jubini destaca que a fotografia nasceu da relevância do tema no contexto capixaba. “A pauta surge da importância econômica, social e cultural dos manguezais dentro do Espírito Santo. O manguezal de Santa Cruz sofre impactos muito fortes com as mudanças climáticas e com a ação humana. O tema é urgente, levando em consideração a relevância deste ecossistema para o meio ambiente e para a vida das comunidades do entorno. O impacto visual da área destruída impressiona e a iniciativa do projeto Enec é reconhecida e relevante para regeneração do mangue”, afirma.