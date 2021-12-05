'A desigualdade brasileira tem matriz no racismo'

No primeiro momento, nós não tínhamos muita informação, então fizemos uma luta para que as pessoas olhassem para as favelas. Para que as pessoas percebessem o que nós estávamos fazendo, como o impacto ia acontecer nesses lugares, como era que a gente ia chamar a atenção das pessoas para essa situação. Em seguida, as nossas sedes se tornaram centros de distribuição e logística na favela e criamos o Mães da Favela. A favela é mais atingida, mas dentro da favela, uma mãe solo, que hoje está com os filhos, com idosos acamados em casa, é mais vulnerável. Então, o Mães da Favela se tornou o programa estratégico da Cufa para poder escolher quem seria o perfil atendido, já que o naufrágio é geral, mas o afogamento é seletivo. Essas mulheres estavam sem boia durante essa tempestade.