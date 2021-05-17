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Em parceria com a Cufa, Corintians promove campanha de arrecadação de alimentos

Doações serão recolhidas até sexta-feira (21), na Neo Química Arena e será destinada a mais de 600 favelas de São Paulo...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 17:11
Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians
O Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians firmou uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) para arrecadação de alimentos para o projeto Mães da Favela, que será distribuído às comunidades de São Paulo.
A partir desta segunda-feira (17), pessoas físicas e empresas podem fazer as suas doações na Neo Química Arena, com entrada de veículos através do portão leste e de pedestres na escadaria da Radial Leste, pela lateral do setor Norte. Os donativos poderão ser deixados no portão N, localizado no estacionamento leste.O objetivo do Timão e da Cufa é arrecadar 200 toneladas de alimentos até ás 18h do dia 21 de maio, já que no dia seguinte lideranças de pelo menos 660 favelas paulistas recolherão os alimentos para distribuir às famílias.
Empresas que doarem mais de uma tonelada de alimentos poderão assinar como parceiras da campanha, e as que contribuírem mais de 50 toneladas se tornará patrocinadora.
- Numa situação emergencial, a primeira medida que se tem que tomar é garantir a dignidade e a segurança alimentar dessas famílias – disse o diretor do Departamento de Responsabilidade Social corintiano, Adilson Monteiro Alves.
- Juntos, estamos levando não só alimentos, mas um sentimento de orgulho e dignidade para dentro das favelas. Este é o momento de unir forças com toda a sociedade, porque esse alimento que chega a esses lares, em um momento tão crítico, salva vidas e dá esperança às pessoa – acrescentou o fundador da Cufa, Celso Atahyde.
O estádio corintiano está aberto para doações das 8h às 18h.
A iniciativa também conta com a parceria da Rede Globo e Band Contra a Fome.
>> O Corinthians joga a Sul-Americana, confira a tabela e simule os jogos

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