25 mil estudantes podem ter o cartão escolar bloqueado no ES; veja o que fazer

Na Grande Vitória, cerca de 25 mil estudantes poderão ter o Cartão GV escolar bloqueado por falta de recadastramento. Os passes serão desativados na próxima sexta-feira (6), de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).
O cadastro deve ser feito anualmente e acontece no início de cada ano, mas, devido à pandemia, em 2021 a empresa de transporte decidiu prorrogar o prazo, primeiramente para o dia 1º de julho e, em seguida, para o dia 31 do mesmo mês.
O GVBus destacou em nota que até o último sábado 25 mil estudantes não fizeram o recadastramento e terão os cartões bloqueados a partir de sexta-feira (6). Esse número representa 43% do total de 59.800 recadastros esperados. Até o momento, 34,2 mil alunos concluíram o processo.
PERDI O PRAZO, O QUE FAZER?
Segundo o GVBus, o fim do prazo para recadastramento foi no sábado (31). A empresa de transporte pontuou que o cartão só será desbloquado mediante realização do recadastro, devidamente aprovado, após dois dias úteis. O processo deve ser feito pelo GV Bus.
O procedimento é feito exclusivamente pela internet, no site do GVBus. O aluno é responsável por providenciar a documentação, incluindo o formulário assinado e carimbado pela instituição de ensino.
LEIA A NOTA DO GVBUS NA ÍNTEGRA:
O GVBus informa que 25 mil estudantes não fizeram o recadastramento do CartãoGV Escolar e terão os cartões bloqueados a partir de sexta-feira, dia 6 de agosto. Esse número representa 43% do total de 59.800 recadastros esperados. Até o momento, 34,2 mil alunos concluíram o processo.
O cartão só será desbloquado mediante realização do recadastro, devidamente aprovado, após 2 dias úteis. Lembrando que o procedimento é feito exclusivamente pela internet, no site do GVBus, mas cabe ao aluno providenciar a documentação, incluindo o formulário assinado e carimbado pela instituição de ensino.
RECADASTRO
O GVbus informa quem precisa e como realizar o recadastramento para voltar a ter o cartão ativo ou não perder o passe.
- Basta o aluno acessar o site do GVBus, clicar em “estudantes”, “cadastro ou recadastro”, escolher a categoria do cartão e informar se já é ou não cadastrado no GVBus.
- É necessário preencher o formulário, que deverá ser assinado e carimbado pela instituição de ensino. No caso do cadastro e solicitação do cartão, ainda é preciso selecionar em qual posto do GVBus ele será retirado.
- Posteriormente, com o formulário assinado, o aluno deverá digitalizar toda a documentação obrigatória, acessar novamente o site do GVBus e, dentro da sua categoria, selecionar o botão “enviar arquivos digitalizados” para, em seguida, inserir o número do protocolo e anexar a documentação obrigatória.