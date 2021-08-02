25 mil estudantes podem ter o cartão escolar bloqueado no ES; veja o que fazer

O cadastro deve ser feito anualmente e acontece no início de cada ano, mas foi prorrogado por causa da pandemia Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura

Na Grande Vitória , cerca de 25 mil estudantes poderão ter o Cartão GV escolar bloqueado por falta de recadastramento. Os passes serão desativados na próxima sexta-feira (6), de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).

O GVBus destacou em nota que até o último sábado 25 mil estudantes não fizeram o recadastramento e terão os cartões bloqueados a partir de sexta-feira (6). Esse número representa 43% do total de 59.800 recadastros esperados. Até o momento, 34,2 mil alunos concluíram o processo.

PERDI O PRAZO, O QUE FAZER?

Segundo o GVBus, o fim do prazo para recadastramento foi no sábado (31). A empresa de transporte pontuou que o cartão só será desbloquado mediante realização do recadastro, devidamente aprovado, após dois dias úteis. O processo deve ser feito pelo GV Bus.

O procedimento é feito exclusivamente pela internet, no site do GVBus. O aluno é responsável por providenciar a documentação, incluindo o formulário assinado e carimbado pela instituição de ensino.

LEIA A NOTA DO GVBUS NA ÍNTEGRA:

O GVBus informa que 25 mil estudantes não fizeram o recadastramento do CartãoGV Escolar e terão os cartões bloqueados a partir de sexta-feira, dia 6 de agosto. Esse número representa 43% do total de 59.800 recadastros esperados. Até o momento, 34,2 mil alunos concluíram o processo.

O cartão só será desbloquado mediante realização do recadastro, devidamente aprovado, após 2 dias úteis. Lembrando que o procedimento é feito exclusivamente pela internet, no site do GVBus, mas cabe ao aluno providenciar a documentação, incluindo o formulário assinado e carimbado pela instituição de ensino.

RECADASTRO

O GVbus informa quem precisa e como realizar o recadastramento para voltar a ter o cartão ativo ou não perder o passe.