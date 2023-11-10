2° dia do Enem terá reforço em ônibus e segurança na Grande Vitória

Estudantes entram para realizar o primeiro dia de prova do Enem 2023 na Faculdade Faesa Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Segundo dia do Enem terá reforço em ônibus e segurança na Grande Vitória

Mais de 73 mil candidatos se inscreveram para prestar o exame no Espírito Santo e, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , haverá reforço na segurança dos locais de prova, além de equipes designadas para fazer a escolta e a guarda do exame. O Enem será aplicado em 177 escolas espalhadas por 38 municípios capixabas.

Reforço na segurança

Um esquema especial de segurança foi preparado pela Sesp para o dia 12 de novembro.

“Participamos de reuniões em Brasília e estamos atendendo a todas as diretrizes para que tenhamos um Enem sem intercorrências no Espírito Santo, a exemplo das experiências que tivemos nos anos anteriores”, afirmou o gerente de Operações Integradas da secretaria, coronel Sebastião Biato, antes ainda da aplicação da primeira prova.

O maior efetivo previsto é da Polícia Militar, com cerca de 680 policiais em cada dia. Os policiais estarão presentes em todos os pontos de aplicação de prova, bem como em suas imediações, realizando policiamento ostensivo, de modo a trazer segurança para os inscritos tanto no deslocamento quanto nos locais de prova.

Além da PMES, participam do planejamento Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra, prefeituras das cidades onde ocorrerá a aplicação das provas, Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Ceturb, Correios, EDP, Cebraspe, Rodosol, Eco101, Samu e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

A Polícia Civil terá reforço nas equipes de plantão das Delegacias Regionais e o Corpo de Bombeiros contará com efetivo extra, dedicado ao Enem.

Já a PRF prestará apoio no transporte das provas até os locais de aplicação e seu retorno à central de distribuição. A logística de transporte das provas ficará a cargo dos Correios, enquanto a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil, vai monitorar atividades duvidosas e suspeitas de fraude.

“A Sesp instalará um Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), reunindo representantes de todos os órgãos envolvidos na realização do Enem 2023. Os representantes estarão reunidos a partir das 6 horas (do dia 12) e permanecerão monitorando os locais de aplicação em tempo real, prontos para a tomada de decisões em caso de intercorrência.”

Ônibus do Transcol

A Ceturb-ES observou, em nota, que haverá uma frota extra de ônibus em operação no próximo domingo, dia 12, inclusive na região de São Pedro (linhas 535 e 518), em Vitória, onde também é possível fazer a integração temporal com diversas linhas, como resposta ao episódio envolvendo um candidato que perdeu a prova porque não conseguiu pegar ônibus. No total, 27 veículos vão reforçar as linhas da Região Metropolitana.

“Lembrando que no domingo, os estudantes poderão usar o Cartão GV, tanto para quem tem gratuidade de 100%, quanto para quem tem gratuidade de 50%, conforme anunciado pelo governador do Estado. Normalmente, nos domingos o cartão do estudante não é aceito por não se tratar de dia letivo.”

Passageiro paga passagem no Transcol; frota de ônibus ganhará reforço no domingo (12) Crédito: Divulgação/Semobi

Os ônibus extras serão disponibilizados conforme a demanda.

Os serviços serão prestados nos dez terminais do Transcol (Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato), com as linhas operando normalmente de acordo com os quadros de horários de fim de semana, que podem ser consultados no site da Ceturb-ES

Vitória

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que as chamadas Ruas de Lazer estarão suspensas no dia 12 de novembro em função do Enem. Os espaços funcionam nos domingos e feriados, quando parte das avenidas Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Jardim Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro, são interditadas para os veículos e liberadas para pedestres, skatistas e ciclistas.

“O objetivo é priorizar a fluidez do trânsito devido ao grande movimento de participantes das provas do Enem 2023, visando facilitar o deslocamento dos estudantes. Serão mantidas as ciclofaixas.”

A pasta informou ainda que a Guarda Municipal estará presente nas principais vias do município, garantindo a fluidez do trânsito.

Vila Velha

Já em Vila Velha, as equipes da Guarda Municipal darão apoio nas sete escolas municipais em que as provas do Enem 2023 serão aplicadas. São elas:

UMEF Irmã Feliciana Garcia Rua Ipê, Ilha Dos Ayres

UMEF Professora Nice De Paula Agostini Sobrinho Rua Gonçalves Dias, Boa Vista II

UMEF Reverendo Antônio Da Silva Cosmo Rua Cravo, S/N, Jardim Colorado

UMEF Guilherme Santos Rua Bernardo Santos, Santa Inês

UMEF Senador João De Medeiros Calmon Rua Sebastião Silveira, Praia Das Gaivotas

UMEF Leonel De Moura Brizola Estrada Capuaba, Santa Rita

UMEF Joffre Fraga Rua Águia Branca, S/N, Vale Encantado

Cariacica

A prefeitura informou que a Gerência de Trânsito e a Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes), estarão em operação nos dias do Enem, conforme programação direcionada pela Sesp.

Serra

O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) informou, em nota, que vai monitorar as principais vias do município no domingo a fim de organizar o fluxo de trânsito da região.