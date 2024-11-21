A Gazeta transmite palestras do TecnoAgro Uberaba 2024

Após o sucesso da edição passada (2023) em Uberlândia, o Tecnoagro chega a Uberaba, em Minas Gerais, com o tema Agro Inteligente, promovendo debates sobre as potencialidades e inovações que estão transformando o agronegócio no país. O evento, realizado pelo Grupo Integração, em parceria com a Rede Gazeta, acontece nesta quinta e sexta-feira (21e 22 de novembro), no Pavilhão Multiuso da ABCZ, em Uberaba. As palestras do palco principal nos dois dias podem ser acompanhadas aqui.
A programação começa nesta quinta-feira (21), às 9h, com a Abertura Oficial com Autoridades. No primeiro dia, ainda serão discutidos temas como o futuro da pecuária”, tokenizção, criptoativos e blockchain no agro”, biocombustíveis e os impactos da IA no agro. Confira aqui a programação completa (https://eventotecnoagro.com.br/)
Já no segundo dia (18), o palco principal do Tecnoagro Uberlândia traz temas como a liderança feminina no agro, insumos biológicos, recuperação de pastagem, genética, nutrição e saúde, o futuro da conectividade e investimentos no agro. Confira aqui a programação completa.