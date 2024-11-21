A Gazeta transmite palestras do TecnoAgro Uberaba 2024

Após o sucesso da edição passada (2023) em Uberlândia, o Tecnoagro chega a Uberaba, em Minas Gerais, com o tema Agro Inteligente, promovendo debates sobre as potencialidades e inovações que estão transformando o agronegócio no país. O evento, realizado pelo Grupo Integração, em parceria com a Rede Gazeta, acontece nesta quinta e sexta-feira (21e 22 de novembro), no Pavilhão Multiuso da ABCZ, em Uberaba. As palestras do palco principal nos dois dias podem ser acompanhadas aqui.