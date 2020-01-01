ES tem menos de mil homicídios, mas índice volta a crescer no final

Local de homicídio demarcado pela perícia: queda de homicídios em 2019 chegou a 11,81% Crédito: Agência Brasil

O Espírito Santo terminou 2019 com menos de mil homicídios dolosos. Ao longo do ano passado foram registrados 978. Para efeito de comparação, o mesmo período de 2018 contabilizou 1.109 - uma de uma queda de 11,81% em 12 meses. No entanto, as mortes no segundo semestre voltaram a crescer, principalmente nos dois últimos meses do ano.

Em novembro e dezembro, o índice foi maior até que nos dois últimos meses de 2018: em novembro de 2019 aconteceram 98 homicídios contra 79 no mesmo mês de 2018. Em dezembro de 2018, foram 84 crimes, contra 85 de 2019.

QUEDA NA GRANDE VITÓRIA

Todos os principais municípios da Grande Vitória tiveram redução nos indicadores. Em Vitória, foram 72 registros, contra 76 de 2018 (queda de 5%). Já em Cariacica, foram 145 casos, contra 155 anteriores (queda de 6%). Serra e Vila Velha tiveram os percentuais maiores. Na Serra, a queda foi de 22,82% (142 contra 184). Em Vila Velha, 21,62% (116 contra 148).

TERRITÓRIOS VIOLENTOS

O conglomerado de bairros da área de Terra Vermelha, em Vila Velha, terminou o ano com aumento de homicídios. Foram 26 em 2018, contra 30 em 2019. Um crescimento também ocorreu em São Pedro (16 contra 9) e na região da Ilha do Príncipe (11 contra 6).

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