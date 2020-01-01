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Leonel Ximenes

ES tem menos de mil homicídios, mas índice volta a crescer no final

Queda geral foi de 11,81%, mas nos dois últimos meses de 2019 houve mais assassinatos do que no mesmo período de 2018

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 10:46

Públicado em 

01 jan 2020 às 10:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Local de homicídio demarcado pela perícia: queda de homicídios em 2019 chegou a 11,81% Crédito: Agência Brasil
O Espírito Santo terminou 2019 com menos de mil homicídios dolosos. Ao longo do ano passado foram registrados 978. Para efeito de comparação, o mesmo período de 2018 contabilizou 1.109 - uma de uma queda de 11,81% em 12 meses. No entanto, as mortes no segundo semestre voltaram a crescer, principalmente nos dois últimos meses do ano.
Em novembro e dezembro, o índice foi maior até que nos dois últimos meses de 2018: em novembro de 2019 aconteceram 98 homicídios contra 79 no mesmo mês de 2018. Em dezembro de 2018, foram 84 crimes, contra 85 de 2019.

QUEDA NA GRANDE VITÓRIA

Todos os principais municípios da Grande Vitória tiveram redução nos indicadores. Em Vitória, foram 72 registros, contra 76 de 2018 (queda de 5%). Já em Cariacica, foram 145 casos, contra 155 anteriores (queda de 6%). Serra e Vila Velha tiveram os percentuais maiores. Na Serra, a queda foi de 22,82% (142 contra 184). Em Vila Velha, 21,62% (116 contra 148).

TERRITÓRIOS VIOLENTOS

O conglomerado de bairros da área de Terra Vermelha, em Vila Velha,  terminou o ano com aumento de homicídios. Foram 26 em 2018, contra 30 em 2019. Um crescimento também ocorreu em São Pedro (16 contra 9) e na região da Ilha do Príncipe (11 contra 6).

LINHARES, UM CASO PERDIDO

Linhares já era considerado como caso perdido e sem capacidade de redução de crimes. Foram 69 crimes em 2018, contra 73 em 2019. A Região Noroeste também teve perdas. Acumularam-se 121 homicídios ao longo do ano passado, contra 114 do ano passado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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