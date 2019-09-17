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Incêndio

ES registra 7 incêndios por dia nos primeiros seis meses desse ano

Espírito Santo registra aumento de 176% no número de casos de incêndio no primeiro semestre de 2019 comparado com o mesmo período do ano passado

Publicado em 

17 set 2019 às 14:29

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 14:29

Incêndio registrado em Jerônimo Monteiro Crédito: Reprodução
No primeiro semestre deste ano o Corpo de Bombeiros registrou um aumento no número de casos de incêndio de 176%. De janeiro até a segunda semana de agosto, um período de 260 dias, foram registrados 2000 incêndios , uma média de 7,6 incêndios por dia. Os casos aconteceram de Norte a Sul do Estado e tem causas diversas. Somente entre os dias 13 e 16 deste mês de setembro, foram 54 episódios de incêndio confirmados pelo corpo de bombeiros. 
> Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim
Os dados foram apresentados pelo Coronel Carlos Wagner do Corpo de Bombeiros em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (17). Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Carlos Wagner
Para conter esses números, o coronel do Corpo de Bombeiros afirma que a melhor maneira é trabalhar a conscientização da população. Ainda é comum o uso do fogo para queimar lixo ou fazer limpeza de pastos.
> Incêndio em prédio residencial deixa dois mortos no Rio de Janeiro
 
 

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