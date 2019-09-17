ES registra 7 incêndios por dia nos primeiros seis meses desse ano

No primeiro semestre deste ano o Corpo de Bombeiros registrou um aumento no número de casos de incêndio de 176%. De janeiro até a segunda semana de agosto, um período de 260 dias, foram registrados 2000 incêndios , uma média de 7,6 incêndios por dia. Os casos aconteceram de Norte a Sul do Estado e tem causas diversas. Somente entre os dias 13 e 16 deste mês de setembro, foram 54 episódios de incêndio confirmados pelo corpo de bombeiros.
Os dados foram apresentados pelo Coronel Carlos Wagner do Corpo de Bombeiros em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (17). Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Carlos Wagner
Para conter esses números, o coronel do Corpo de Bombeiros afirma que a melhor maneira é trabalhar a conscientização da população. Ainda é comum o uso do fogo para queimar lixo ou fazer limpeza de pastos.