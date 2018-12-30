ES receberá apenas um cruzeiro na temporada

Show especial vai acontecer durante cruzeiro no Caribe Crédito: Divulgação

O Espírito Santo não vai ficar vendo navios nesta temporada. Pelo menos os de cruzeiro. É que está previsto apenas um navio para atracar no Porto de Vitória: um estrangeiro, e só em fevereiro. Segundo o secretário estadual de Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior, o motivo é a reforma do porto, que interrompeu as escalas das embarcações. “O trabalho de atração [de novos navios] terá que ser refeito”, explica.

A simulação

Segundo o secretário, existe a possibilidade de duas escalas em Vitória, mas apenas para o final de 2019: uma da Costa e outro da MSC. “Vai depender de uma simulação que será feita em janeiro na USP, que foi contratada pela Codesa. A proposta é que o navio entre de ré no canal”.

O Bruxo no NYT

Um orgulho: Machado de Assis foi incluído entre os “top books” de 2018 do jornal “New York Times”.

Castelo, a grande

O Espírito Santo começa 2019 sob a égide da “República de Castelo”: o governador Casagrande, que toma posse amanhã, e d. Dario Campos, o arcebispo de Vitória que assume neste sábado, nasceram na cidade do Sul do Estado.

A Grande Castelo

Ou seja, não tem mais discussão: Cachoeiro de Itapemirim passa a fazer parte, oficialmente, da “Grande Castelo”. Desculpa aí, gente.

Mais fiscalização

Um aviso aos irresponsáveis que não dão valor à vida: a PRF-ES está mobilizada especialmente para flagrar motoristas que bebem e vão dirigir no ano-novo e no período de férias.

Mais flagrantes

Aos números: no período de Natal, foram flagrados nas rodovias federais 115 condutores que ingeriram álcool, 326% a mais que no ano passado, quando foram constatados 27 casos.

Mais eficiente

O segredo desse aumento no índice de motoristas flagrados com álcool é o novo bafômetro, que faz o teste 10 vezes mais rápido sem que o motorista precise assoprar o dispositivo,

Alô, 2018!

Será que vamos ficar com saudades de você?

Viva a vida!

A coluna deseja a todos que 2019 seja melhor que 2018 e pior que 2020. Boas Festas e Paz na Terra!

MINIENTREVISTA - CORONEL NYLTON RODRIGUES

Nylton Rodrigues foi secretário de Segurança da Serra na gestão anterior do prefeito Audifax. Crédito: Secom/ES

Recém-aposentado da PM, Nylton Rodrigues encerra hoje sua gestão na Sesp comemorando a queda no índice de homicídios. O coronel, que agora vai comandar a Segurança da Serra, onde é cogitado para ser candidato a prefeito, diz que aprendeu muito tanto como comandante-geral quanto secretário da Sesp.

O que foi mais difícil: ser comandante-geral da PM ou secretário de Segurança?

Encontrei a Polícia Militar com os seus valores a serem recuperados e no auge da maior crise da segurança pública do Brasil. Implantamos uma reestruturação administrativa e operacional. Na Sesp, tivemos os mais diferentes desafios, como a elucidação de um crime que chocou o Estado (a morte dos irmãos Kauã e Joaquim), a rápida resposta no caso do assassinato do ex-governador Gerson Camara até uma greve dos caminhoneiros, em que fomos eficientes e demos as respostas. Ambas as gestões foram de muito aprendizado.

Passados quase dois anos da greve da PM, as feridas estão cicatrizadas?

Os valores da hierarquia e da disciplina foram resgatados. O papel do Alto Comando da instituição é garantir a transmissão desses valores e protegê-los da ação movida por interesses pessoais. Os comandantes da instituição devem ter como norte o posicionamento institucional.

Qual sua expectativa em relação à política nacional de segurança pública?

A próxima gestão do governo federal tem grandes desafios. Precisa reformular a legislação penal, trabalhar com inteligência para combater as facções criminosas, discutir a questão das drogas, combustível do crime, e reduzir os homicídios. E isso só é possível com uma agenda prioritária, investimentos, valorização e união das instituições, como fizemos no ES, onde chegamos ao menor número de homicídios dos últimos 29 anos.

Na sua gestão, houve queda de homicídios, mas é alto o índice de crimes contra o patrimônio. O que ainda precisa ser feito?

Os números de crime contra o patrimônio estão em queda no ES. Formamos grupos de trabalho com comerciantes, criamos uma delegacia especializada de combate a crimes contra o comércio e as polícias estão focadas nesse tipo de delito.

O sr. volta a ser secretário de Segurança da Serra. É um bom trampolim para sua eventual candidatura a prefeito?