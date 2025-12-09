  • Toquinho celebra 60 anos de carreira e garante: "A música brasileira vai muito bem, obrigado"
Entrevista

Toquinho celebra 60 anos de carreira e garante: "A música brasileira vai muito bem, obrigado"

Ícone da MPB se apresenta em Vitória no fim de semana e relembra parcerias históricas em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 17:21

09 dez 2025 às 17:21
Toquinho no Conversa com Bial Crédito: Divulgação/TV Globo
Em entrevista ao jornalista Diony Silva, no programa CBN Cotidiano, o cantor e violonista Toquinho comentou sobre sua nova turnê que celebra 60 anos de carreira e traz o espetáculo sensorial "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz". Questionado sobre o panorama musical atual, o ícone da MPB demonstrou otimismo: "A música brasileira vai muito bem, obrigado", declarou. Toquinho, que sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, nesta sexta-feira (12), revisita sucessos imortalizados ao lado de Vinicius de Moraes, e resgata as memórias de suas composições com Chico Buarque, Jorge Ben Jor e Mutinho, transformando suas ricas histórias em um show emocionante e atemporal. Ouça a conversa Completa!
Entrevista Diony Silva - Toquinho - 09-12-25

