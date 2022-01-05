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Prova de vida do INSS volta a ser exigida em 2022; entenda

Quem não fez a prova de vida em 2020 e 2021 precisa regularizar a situação até junho deste ano

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:40

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:40
O assunto é o amparo a idosos
O assunto é prova de vida Crédito: Pexels
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) precisam ficar atentos. A prova de vida voltou a ser obrigatória neste ano, após três meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por causa da pandemia de covid-19. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida em 2021. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social do INSS-ES, Andiara Bino Serri, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Andiara Bino Serri - 05-01-22.mp3

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