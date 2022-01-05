Prova de vida do INSS volta a ser exigida em 2022; entenda

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) precisam ficar atentos. A prova de vida voltou a ser obrigatória neste ano, após três meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por causa da pandemia de covid-19. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma lei que retirava a obrigatoriedade da prova de vida em 2021. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social do INSS-ES, Andiara Bino Serri, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!