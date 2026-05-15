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CBN IR

Prêmios de loteria, sorteios e bets precisam ser declarados no IR? Entenda!

Quem explica é a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 10:18

Publicado em 

15 mai 2026 às 10:18
Atenção prévia com o imposto de renda evita multas e retenção na malha fina (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock)
[Edicase]Atenção prévia com o imposto de renda evita multas e retenção na malha fina (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock) Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock
Agora é reta final! O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026, ano-base 2025, sem multa encerra em 29 de maio. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso, esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto. Em destaque, ela explica que prêmios de loteria, sorteios e bets precisam ser declarados. Confira essa e outras explicações. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Imposto de Renda 2026 - Carla Tasso -15-05-26.mp3

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