Prêmios de loteria, sorteios e bets precisam ser declarados no IR? Entenda!

Agora é reta final! O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026, ano-base 2025, sem multa encerra em 29 de maio. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso, esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto. Em destaque, ela explica que prêmios de loteria, sorteios e bets precisam ser declarados. Confira essa e outras explicações. Ouça a conversa completa!