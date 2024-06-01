O que é stalking cibernético e como identificá-lo?

Nas últimas semanas, a minissérie da Netflix "Bebê Rena" tomou conta das redes sociais e levantou discussões sobre um tipo de crime cada vez mais comum no ambiente online: o stalking. A prática, tipificada no Código Penal brasileiro, configura-se pelo ato de perseguir alguém por qualquer meio, ameaçando sua integridade física ou psicológica. No seriado, baseado na história de perseguição que o ator Richard Gadd sofreu na vida real, o personagem principal chega a receber mais de 41 mil e-mails, 350 mensagens de voz e dezenas de menções nas redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Criminal, Sandro Câmara, explica o que é o crime de stalking e como identificá-lo na internet. Ouça a conversa completa!