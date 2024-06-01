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Segurança

O que é stalking cibernético e como identificá-lo?

Ouça entrevista com o advogado especialista em Direito Criminal, Sandro Câmara

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jun 2024 às 10:50
Stalking pode acontecer de forma virtual ou presencial; Polícia Civil do Espírito Santo investiga casos
Stalking pode acontecer de forma virtual ou presencial Crédito: Freepik
Nas últimas semanas, a minissérie da Netflix "Bebê Rena" tomou conta das redes sociais e levantou discussões sobre um tipo de crime cada vez mais comum no ambiente online: o stalking. A prática, tipificada no Código Penal brasileiro, configura-se pelo ato de perseguir alguém por qualquer meio, ameaçando sua integridade física ou psicológica. No seriado, baseado na história de perseguição que o ator Richard Gadd sofreu na vida real, o personagem principal chega a receber mais de 41 mil e-mails, 350 mensagens de voz e dezenas de menções nas redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Criminal, Sandro Câmara, explica o que é o crime de stalking e como identificá-lo na internet. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - SANDRO CÂMARA - 31-05-24

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