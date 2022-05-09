Nova lei de Portugal facilita obtenção de cidadania por netos de portugueses

Em novembro de 2020, Portugal anunciou mudanças na chamada Lei de Nacionalidade. As regras aprovadas facilitam, por exemplo, a concessão de cidadania a netos de portugueses. No último mês de abril, as novas normas entraram em vigor. Uma das principais novidades é a dispensa da necessidade de netos de portugueses comprovarem vínculos com o país europeu. Para brasileiros, basta domínio da língua portuguesa. Além disso, o requerimento pode ser feito sem que os pais tenham a cidadania. As mudanças iniciaram uma corrida pela cidadania portuguesa. Quem explica as novas regras e como ingressar com um pedido de cidadania é o presidente da Associação de Portugueses do Espírito Santo (Apes), Alexandre Mendes, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!