Nadadora capixaba dá a volta na Ilha de Manhattan, em Nova Iorque

A ultramaratonista aquática Thaís Sant’Ana, de 33 anos, se tornou a primeira mulher do Espírito Santo – e apenas a terceira brasileira – a completar a tradicional volta à Ilha de Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A nadadora atualmente reside em Campinas, São Paulo. Foram 8 horas, 25 minutos e 2 segundos de prova para vencer os 47 quilômetros do percurso, realizado no Rio Hudson. O trajeto, em formato de circum-navegação, oferece um cenário único aos atletas, com a possibilidade de avistar ícones nova-iorquinos como o Empire State Building, o One World Trade Center e a Ponte do Brooklyn. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!