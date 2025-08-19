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Entrevista

Nadadora capixaba dá a volta na Ilha de Manhattan, em Nova Iorque

Conheça a história da ultramaratonista Thaís Sant’Ana

Publicado em 19 de Agosto de 2025 às 18:12

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

19 ago 2025 às 18:12
Thaís Sant’Ana, ultramaratonista aquática capixaba
Thaís Sant’Ana, ultramaratonista aquática capixaba Crédito: SESPORT/Divulgação
A ultramaratonista aquática Thaís Sant’Ana, de 33 anos, se tornou a primeira mulher do Espírito Santo – e apenas a terceira brasileira – a completar a tradicional volta à Ilha de Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A nadadora atualmente reside em Campinas, São Paulo. Foram 8 horas, 25 minutos e 2 segundos de prova para vencer os 47 quilômetros do percurso, realizado no Rio Hudson. O trajeto, em formato de circum-navegação, oferece um cenário único aos atletas, com a possibilidade de avistar ícones nova-iorquinos como o Empire State Building, o One World Trade Center e a Ponte do Brooklyn. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Thais Sant Ana - 19-08-25

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