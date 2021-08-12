MP do etanol vai, de fato, reduzir o preço do combustível? Segurança jurídica pode atrapalhar

O governo federal publicou, na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial da União, a medida provisória que autoriza a venda de etanol por produtores ou importadores diretamente aos postos de combustíveis. O ato dispensa a intermediação de empresas distribuidoras, que era obrigatória e passa a ser facultativa, incentivando novos arranjos de negócios. O texto também flexibiliza a fidelidade à bandeira, ou seja, permite que postos que exibem determinada marca comercial revendam combustíveis de outros distribuidores. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista e professor universitário Felipe Storch Damasceno, doutor em Ciências Contábeis e Administração, analisa se, de fato, a MP vai reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final. Ouça: