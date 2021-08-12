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Análise

MP do etanol vai, de fato, reduzir o preço do combustível? Segurança jurídica pode atrapalhar

As explicações são do economista e professor universitário Felipe Storch Damasceno

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:08

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:08
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O governo federal publicou, na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial da União, a medida provisória que autoriza a venda de etanol por produtores ou importadores diretamente aos postos de combustíveis. O ato dispensa a intermediação de empresas distribuidoras, que era obrigatória e passa a ser facultativa, incentivando novos arranjos de negócios. O texto também flexibiliza a fidelidade à bandeira, ou seja, permite que postos que exibem determinada marca comercial revendam combustíveis de outros distribuidores. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista e professor universitário Felipe Storch Damasceno, doutor em Ciências Contábeis e Administração, analisa se, de fato, a MP vai reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Felipe Storch Damasceno - 12/08/2021

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