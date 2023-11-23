Iema vai testar tecnologia francesa para medir pó preto na Grande Vitória

Em meio às críticas de moradores sobre a incidência do chamado "pó preto" na Grande Vitória, o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) anunciou na última semana investimentos em uma tecnologia, ainda em fase de testes, para tentar melhorar o monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana. Foi apresentado um equipamento de origem francesa que vai aferir, de forma automática, os níveis da poeira sedimentar, que são as partículas maiores do pó preto que costumam se acumular em alguns pontos da Grande Vitória. A tecnologia já está sendo utilizada em forma de teste. Durante esse período, será observado se os equipamentos se adequam à realidade da emissão de poeira no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, fala sobre o assunto.