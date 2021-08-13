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Reforma tributária no Congresso

Há risco de retrocesso e aumento da carga tributária, diz Findes sobre reforma

Vice-presidente da Findes, Wellington Simões Villaschi Filho é o entrevistado do CBN Cotidiano

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:41
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Tramita no Congresso Nacional dois projetos de lei que tratam da Reforma Tributária. Já são duas fases - o PL 3.887/2020, que propõe a unificação do PIS/Pasep e Cofins, e o PL 2.337/2021, que apresenta mudanças no Imposto de Renda. Nesta quinta-feira (12), a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) publicou um manifesto contra a proposta atual de reforma e afirmou que o modelo traz riscos de retrocessos em um "sistema tributário que já é complexo e oneroso para o setor produtivo e a sociedade".
O texto que trata das mudanças no IR deveria, inclusive, ser deliberado ontem (12), a votação foi adiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a pedido dos líderes partidários. Ao CBN Cotidiano, o vice-presidente da Findes e presidente do Conselho Temático de Assuntos Tributários (Contatri), Wellington Simões Villaschi Filho, afirmou que há risco de aumento da carga tributária com reforma proposta, onerando ainda mais um sistema que já é custoso. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Wellington Simões Villaschi Filho - 13/08/2021

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