Há risco de retrocesso e aumento da carga tributária, diz Findes sobre reforma

Tramita no Congresso Nacional dois projetos de lei que tratam da Reforma Tributária. Já são duas fases - o PL 3.887/2020, que propõe a unificação do PIS/Pasep e Cofins, e o PL 2.337/2021, que apresenta mudanças no Imposto de Renda. Nesta quinta-feira (12), a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) publicou um manifesto contra a proposta atual de reforma e afirmou que o modelo traz riscos de retrocessos em um "sistema tributário que já é complexo e oneroso para o setor produtivo e a sociedade".
O texto que trata das mudanças no IR deveria, inclusive, ser deliberado ontem (12), a votação foi adiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a pedido dos líderes partidários. Ao CBN Cotidiano, o vice-presidente da Findes e presidente do Conselho Temático de Assuntos Tributários (Contatri), Wellington Simões Villaschi Filho, afirmou que há risco de aumento da carga tributária com reforma proposta, onerando ainda mais um sistema que já é custoso. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Wellington Simões Villaschi Filho - 13/08/2021