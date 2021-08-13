Há risco de retrocesso e aumento da carga tributária, diz Findes sobre reforma

Tramita no Congresso Nacional dois projetos de lei que tratam da Reforma Tributária. Já são duas fases - o PL 3.887/2020, que propõe a unificação do PIS/Pasep e Cofins, e o PL 2.337/2021, que apresenta mudanças no Imposto de Renda. Nesta quinta-feira (12), a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) publicou um manifesto contra a proposta atual de reforma e afirmou que o modelo traz riscos de retrocessos em um "sistema tributário que já é complexo e oneroso para o setor produtivo e a sociedade".