Fiscalização apreende cerol e rolos de linha chilena na orla de Camburi

Com o objetivo de evitar acidentes, ações preventivas são realizadas na orla de Camburi, em Vitória, contra cerol e rolos de linha chilena. A ação educativa conta coma participação de fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), agentes da Guarda Municipal de Vitória, Polícia Militar e servidores da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam). Em entrevista à CBN Vitória, a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, fala sobre o assunto.
Segundo a administração municipal, já foram apreendidas linhas chilenas e cerol. “Vale lembrar que, na Capital, a Lei nº 8.670 ‘proíbe o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, de papagaios, de pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos, para recreação ou com finalidade publicitária’, informa.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dayse Barbosa - 15-08-23