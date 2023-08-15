Fiscalização apreende cerol e rolos de linha chilena na orla de Camburi

Com o objetivo de evitar acidentes, ações preventivas são realizadas na orla de Camburi, em Vitória, contra cerol e rolos de linha chilena. A ação educativa conta coma participação de fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), agentes da Guarda Municipal de Vitória, Polícia Militar e servidores da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam). Em entrevista à CBN Vitória, a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, fala sobre o assunto.