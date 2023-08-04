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Feira de agricultura familiar movimenta Praça do Papa, em Vitória

O diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (Fetaes), Julio Mendel, fala sobre o assunto

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 18:37
Feira de agricultura familiar movimenta Praça do Papa, em Vitória
Feira de agricultura familiar movimenta Praça do Papa, em Vitória Crédito: Tipz/Divulgação
Diversas comidas típicas e produtos da agroindústria capixaba são destaque na 18ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (FEAFES) e na Feira Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (FEMTRU), que acontecem simultaneamente de 3 a 6 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória. A entrada do evento, que celebra a diversidade cultural e natural do território capixaba, é gratuita, e a programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (Fetaes), Júlio Mendel, detalha a programação. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Júlio Mendel - 04-08-23

Serviço:

  • Quando: 03 a 06/08 (quinta-feira a domingo)
  • Onde: Praça do Papa - Vitória (ES)
  • Horários: Quinta e sexta das 16h às 22h; sábado das 12h às 22h; e domingo das 10h às 18h.
  • Entrada: gratuita

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