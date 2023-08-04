Feira de agricultura familiar movimenta Praça do Papa, em Vitória

Diversas comidas típicas e produtos da agroindústria capixaba são destaque na 18ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (FEAFES) e na Feira Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (FEMTRU), que acontecem simultaneamente de 3 a 6 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória. A entrada do evento, que celebra a diversidade cultural e natural do território capixaba, é gratuita, e a programação inclui apresentações musicais, exposição de plantas e flores e degustação de delícias produzidas em todo o Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (Fetaes), Júlio Mendel, detalha a programação. Ouça a conversa completa!