ES vai priorizar micro e pequenas empresas locais em compras do governo

O Espírito Santo vai garantir vantagens a micro e pequenas empresas capixabas em licitações para aquisição de bens e serviços pelo poder público estadual. A iniciativa faz parte do programa "Compre do ES", lançado na segunda-feira (26). O Estado tem como meta ampliar a participação dos pequenos negócios locais em compras feitas pelo poder público, contribuindo para a movimentação da economia e geração de empregos em meio à crise. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, explicou que o objetivo é estar antenado acompanhando as tendências do mundo, mas tendo uma ação para dar oportunidades locais. "Seja global, mas pense local", afirmou. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Tyago Hoffmann - 27/07/2021
O objetivo do governo, segundo o secretário, é possibilitar a participação de micro e pequenas empresas locais no processo das compras governamentais, dando prioridade na contratação dessas empresas quando o preço ofertado em disputas, for até 10% superior do que o melhor preço válido. Na prática, o secretário explica que se uma empresa de fora do Espírito Santo der um preço e vencer uma licitação, por exemplo, com o preço de R$ 100, se houver uma micro e pequena empresa capixaba competindo, que tenha oferecido até R$ 110, isto é, até 10% acima, o gestor pode dar a vitória ao negócio local.