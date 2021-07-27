ES vai priorizar micro e pequenas empresas locais em compras do governo

O Espírito Santo vai garantir vantagens a micro e pequenas empresas capixabas em licitações para aquisição de bens e serviços pelo poder público estadual. A iniciativa faz parte do programa "Compre do ES", lançado na segunda-feira (26). O Estado tem como meta ampliar a participação dos pequenos negócios locais em compras feitas pelo poder público, contribuindo para a movimentação da economia e geração de empregos em meio à crise. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, explicou que o objetivo é estar antenado acompanhando as tendências do mundo, mas tendo uma ação para dar oportunidades locais. "Seja global, mas pense local", afirmou. Ouça: