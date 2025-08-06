Entenda como funciona uma tornozeleira eletrônica!

Nos últimos dias, em meio ao debate político nacional, o assunto da tornozeleira eletrônica voltou a ganhar o noticiário. No Espírito Santo, dados da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) trazem que o estado tem, atualmente, 1.221 pessoas monitoradas com tornozeleira eletrônica, sendo 1.011 homens e 210 mulheres. O monitoramento abrange todos os regimes: provisório, sentenciados, semiaberto, domiciliar e aberto. A tornozeleira é presa à perna por meio de uma pulseira, ou alça, feita de material resistente, fechada por um sistema de trava inviolável. Em caso de descumprimento das obrigações, o sistema acusa, por meio de um alerta, nas telas de monitoração, ocasião em que o monitorado é imediatamente contactado pelo chamado plantonista. São feitas as considerações e tratamentos da ocorrência, e as mesmas são encaminhadas ao Juízo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!