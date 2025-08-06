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Entrevista

Entenda como funciona uma tornozeleira eletrônica!

Quem explica é o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2025 às 11:23
tornozeleira eletrônica
Tornozeleira eletrônica Crédito: Divulgação Sejus
Nos últimos dias, em meio ao debate político nacional, o assunto da tornozeleira eletrônica voltou a ganhar o noticiário. No Espírito Santo, dados da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) trazem que o estado tem, atualmente, 1.221 pessoas monitoradas com tornozeleira eletrônica, sendo 1.011 homens e 210 mulheres. O monitoramento abrange todos os regimes: provisório, sentenciados, semiaberto, domiciliar e aberto. A tornozeleira é presa à perna por meio de uma pulseira, ou alça, feita de material resistente, fechada por um sistema de trava inviolável. Em caso de descumprimento das obrigações, o sistema acusa, por meio de um alerta, nas telas de monitoração, ocasião em que o monitorado é imediatamente contactado pelo chamado plantonista. São feitas as considerações e tratamentos da ocorrência, e as mesmas são encaminhadas ao Juízo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RAFAEL PACHECO - 06-08-25

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