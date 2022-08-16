Entenda as mudanças no trânsito na região do Complexo de Carapina

Trânsito será alterado na Avenida João Palácios, na Serra, a partir da próxima segunda-feira (15) Crédito: Arte | Geraldo Neto

A semana começou com alteração no trânsito na região da obra do Complexo Viário de Carapina, na Serra. Desde esta segunda-feira (15), o tráfego no sentido Rodovia das Paneleiras x Norte Sul passou a ser desviado em definitivo para uma nova rotatória que fica ao lado do shopping Mestre Álvaro. As mudanças fazem parte da terceira e última etapa das obras de construção do Viaduto do Complexo Viário de Carapina, que vai possibilitar novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, ambos na Serra. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as alterações estarão sinalizadas com placas e também sinalização horizontal. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre as mudanças.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damaceno - 16-08-22

A primeira fase das obras do Complexo Viário Carapina já está concluída. No trecho da Rodovia das Paneleiras, que vai da Avenida Fernando Ferrari até a altura do Vitória Apart Hospital, em Vitória, foram executados os serviços de implantação de três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, além de calçada no sentido Serra, drenagem, paisagismo e iluminação.