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Obras

Entenda as mudanças no trânsito na região do Complexo de Carapina

A semana começou com alteração no trânsito na região

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 ago 2022 às 11:15
Trânsito será alterado na Avenida João Palácios, na Serra, a partir da próxima segunda-feira (15)
Trânsito será alterado na Avenida João Palácios, na Serra, a partir da próxima segunda-feira (15) Crédito: Arte | Geraldo Neto
A semana começou com alteração no trânsito na região da obra do Complexo Viário de Carapina, na Serra. Desde esta segunda-feira (15), o tráfego no sentido Rodovia das Paneleiras x Norte Sul passou a ser desviado em definitivo para uma nova rotatória que fica ao lado do shopping Mestre Álvaro. As mudanças fazem parte da terceira e última etapa das obras de construção do Viaduto do Complexo Viário de Carapina, que vai possibilitar novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, ambos na Serra. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as alterações estarão sinalizadas com placas e também sinalização horizontal. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre as mudanças.
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damaceno - 16-08-22
A primeira fase das obras do Complexo Viário Carapina já está concluída. No trecho da Rodovia das Paneleiras, que vai da Avenida Fernando Ferrari até a altura do Vitória Apart Hospital, em Vitória, foram executados os serviços de implantação de três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, além de calçada no sentido Serra, drenagem, paisagismo e iluminação.
Já a segunda fase da obra corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. As obras já estão em andamento e serão implantadas quatro faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiuso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e como baias de ônibus. Além disso, será implantada uma área de convivência e lazer, com 10 metros de largura no canteiro central. Parte deste trecho também já está concluída, com calçadas, recuperação do pavimento, nova drenagem e pavimentação. 

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