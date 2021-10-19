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Geração energética

Energia solar residencial cresce 2.000% no Brasil; saiba quanto custa instalar os painéis

O entrevistado é o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Vitor Romero

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:34

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

19 out 2021 às 16:34
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico
Painel fotovoltaico Crédito: Pexels
A aplicação de painéis de energia solar nas residências cresceu 2.000% no Brasil nos últimos três anos e há um potencial de crescimento ainda muito maior, porque essa fonte energética, atualmente, representa apenas 2% da matriz elétrica no Brasil. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), Vitor Romero, afirmou que o custo para a instalação do sistema fica em torno de R$ 10 mil e o período para retorno do investimento é de, aproximadamente, cinco anos. Ouça:
Mário Bonella entrevista Vitor Romero - 19/10/2021

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