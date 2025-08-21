"É um país que me abriu muitas portas", conta capixaba que mora na Irlanda

Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, vamos conhecer a história de Thais Cadexa. Natural de Marataízes, hoje ela vive na Irlanda. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 21-08-25
Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 18:05
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