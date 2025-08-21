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Capixabas Pelo Mundo

"É um país que me abriu muitas portas", conta capixaba que mora na Irlanda

Conheça a história de Thais Cadexa

Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 18:05

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

21 ago 2025 às 18:05
Márcia é natural de Marataízes e mora na Irlanda
Thais Cadexa é natural de Marataízes e mora na Irlanda Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, vamos conhecer a história de Thais Cadexa. Natural de Marataízes, hoje ela vive na Irlanda. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 21-08-25

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