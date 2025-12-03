De Jerônimo Monteiro a Afonso Cláudio: praça Costa Pereira tem bustos restaurados

Praça Costa Pereira tem bustos restaurados com roteiros encenados Crédito: Leonardo Silveira I Prefeitura de Vitória

A história da cidade e do Espírito Santo contada por meio de bustos! A praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, se tornará novamente cenário de encontros, diálogos e descobertas. Por meio do projeto "RenovAção", da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a prefeitura entrega nesta quarta (03) e quinta-feira (4), importantes monumentos restaurados. Os bustos retratam personalidades da história capixaba, como Dr. Costa Pereira, Jerônimo Monteiro, Afonso Cláudio, Muniz Freire e Florentino Avidos. Os monumentos, recém-restaurados, serão oficialmente apresentados à cidade, acompanhados de encenações teatrais. Elas serão realizadas em seis sessões gratuitas às 8h, 9h, 10h, 14h, 15h e 16h, nos dois dias, com personagens históricos caminhando pelo local, que receberá também educadores que contribuirão com seus conhecimentos dando sentido a cada detalhe. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Cultura de Vitória, Edu Henning, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Edu Henning - 03-12-25.mp3

QUEM FORAM?

--> Praça Costa Pereira, presta homenagem a José Fernandes da Costa Pereira Júnior, importante figura abolicionista e presidente da província do Espírito Santo entre 1861 e 1863. Inicialmente, a praça era conhecida como Largo do Teatro, por abrigar o Teatro Melpôneme. Somente em 1926 o antigo largo foi transformado em uma praça ajardinada//

--> Jerônimo Monteiro: Jerônimo Monteiro foi um político brasileiro, governador do Espírito Santo entre 1908 e 1912, conhecido por iniciar importantes obras de modernização no estado, como as do Porto de Vitória e a urbanização da capital. Ele também foi advogado, senador, deputado estadual e deputado federal, com forte atuação política no sul do estado. Durante seu mandato como governador, implementou serviços de água potável, esgoto e energia elétrica em Vitória e modernizou o Porto de Vitória//

--> Afonso Cláudio de Freitas Rosa foi um político e jurista brasileiro, conhecido por ter sido o primeiro governador do Espírito Santo após a Proclamação da República em 1889. Ele foi um grande defensor do abolicionismo e do republicanismo, sendo também um jurista e promotor. O município de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, foi nomeado em sua homenagem//

--> Muniz Freire: Muniz Freire foi um político brasileiro e governador do Espírito Santo por dois mandatos (1892-1896 e 1900-1904), além de ter sido senador, deputado federal, deputado provincial e vereador em Vitória. Ele foi uma figura proeminente no estado, sendo lembrado por seu papel no aperfeiçoamento das instituições políticas e por ter ajudado a fundar o Espírito Santo moderno. Uma cidade no Espírito Santo foi nomeada em sua homenagem//