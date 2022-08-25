Da Serra para o mundo: a história do capixaba que decidiu ir morar nos EUA

Morador do munícipio da Serra e tendo trabalhado por mais de uma década em uma siderúrgica na Grande Vitória, Matheus Procópio, de 31 anos, decidiu ir morar nos Estados Unidos. Em outras sete ocasiões, já tinha ido ao país para conhecê-lo, durante férias, mas foi em fevereiro deste ano que ele foi para morar. Procópio conta sentir saudades da família, dos amigos e da praia, uma de suas paixões. Por outro lado, a sensação de segurança é um dos prós em viver naquele país. "Saio com o celular, fones de ouvido, a qualquer hora do dia, em segurança, sem medo", conta. Ouça a conversa completa!