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Capixabas pelo Mundo

Da Serra para o mundo: a história do capixaba que decidiu ir morar nos EUA

O convidado da semana do "Capixabas pelo Mundo" é o Matheus Procópio, de 31 anos

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 18:06

Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

25 ago 2022 às 18:06
Capixabas Pelo Mundo
Matheus Procópio, de 31 anos Crédito: Arquivo Pessoal
Morador do munícipio da Serra e tendo trabalhado por mais de uma década em uma siderúrgica na Grande Vitória, Matheus Procópio, de 31 anos, decidiu ir morar nos Estados Unidos. Em outras sete ocasiões, já tinha ido ao país para conhecê-lo, durante férias, mas foi em fevereiro deste ano que ele foi para morar. Procópio conta sentir saudades da família, dos amigos e da praia, uma de suas paixões. Por outro lado, a sensação de segurança é um dos prós em viver naquele país. "Saio com o celular, fones de ouvido, a qualquer hora do dia, em segurança, sem medo", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 25-08-22

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