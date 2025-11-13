Crise financeira motivou capixaba a tentar a vida Flórida: 'Fui com a cara e coragem', relembra

Nesta edição do Capixabas pelo Mundo a conversa é com a Caroline Salles Pereira. Antes de ir viver nos Estados Unidos, Caroline morava em Cariacica, na Grande Vitória. Há cerca de nove anos, diante do cenário de uma crise econômica, ela decidiu ir morar em outro país ao lado do marido. O local escolhido foi a Flórida. O que a motivou? "Fui com a cara e coragem", relembra. Atualmente ela trabalha na área financeira. Como é a vida naquele país? "Para os capixabas, é um lugar que lembra bastante o Espírito Santo, com boas opções de lazer. O custo de vida é um pouco mais alto, mas, comparado a outros estados, não é tão ruim". Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela fala sobre sua história. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 13-11-25