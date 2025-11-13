Capixabas Pelo Mundo

Crise financeira motivou capixaba a tentar a vida Flórida: 'Fui com a cara e coragem', relembra

Natural do Espírito Santo, Caroline Salles Pereira hoje vive em Boca Raton, na Flórida

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 17:38

Mario Bonella

13 nov 2025 às 17:38
Caroline Salles Pereira ao lado da família nos EUA Crédito: Acervo Pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo Mundo a conversa é com a Caroline Salles Pereira. Antes de ir viver nos Estados Unidos, Caroline morava em Cariacica, na Grande Vitória. Há cerca de nove anos, diante do cenário de uma crise econômica, ela decidiu ir morar em outro país ao lado do marido. O local escolhido foi a Flórida. O que a motivou? "Fui com a cara e coragem", relembra. Atualmente ela trabalha na área financeira. Como é a vida naquele país? "Para os capixabas, é um lugar que lembra bastante o Espírito Santo, com boas opções de lazer. O custo de vida é um pouco mais alto, mas, comparado a outros estados, não é tão ruim". Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela fala sobre sua história. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 13-11-25

