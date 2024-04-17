Consulta: 45% dos hospitais públicos do ES ignoram tempo de espera

Um levantamento realizado com 35 hospitais públicos do Espírito Santo identificou problemas que afetam diretamente a população. Entre eles está a demora enfrentada por muitos pacientes para agendar consultas em atendimentos ambulatoriais e exames médicos. Os dados apontam que 45% das unidades desconhecem o tempo de espera para se ter acesso ao serviço, por falta de monitoramento. Os fatos têm relação com a gestão das unidades e foram identificados em um relatório produzido pela área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES). Os detalhes você confere na análise da comentarista Vilmara Fernandes. O objetivo era conhecer a situação dos hospitais públicos nos aspectos relacionados à governança, gestão organizacional e infraestrutura, com dados obtidos a partir de declarações fornecidas pelos gestores públicos. O Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES) apontou ser grave a situação ao se manifestar no processo.