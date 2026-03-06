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CNPJ terá letras e números a partir de julho; entenda as mudanças!

Quem explica é o analista tributário da Receita Federal, Marcio Nunes Simões

Publicado em 06 de Março de 2026 às 10:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2026 às 10:17
Novo CNPJ terá letras e números; veja detalhes sobre a mudança
Novo CNPJ terá letras e números; veja detalhes sobre a mudança Crédito: Shutterstock
O CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) funciona como uma identificação oficial das empresas, associações e organizações no Brasil junto à Receita Federal. Composto por 14 dígitos, ele funciona como o "CPF" da pessoa jurídica, sendo indispensável para emitir notas fiscais, abrir conta bancária empresarial e regularizar atividades econômicas, por exemplo. Mas vai o alerta: para esse ano, o Cadastro terá novidades.
A Receita Federal publicou a Instrução Normativa RFB nº 2.229, de 15 de outubro de 2024, que altera do CNPJ. Em resposta à crescente demanda por novos números de CNPJ, o formato será modificado para incluir letras e números. A transição para o formato alfanumérico será progressiva e está prevista para julho de 2026.
O novo número de identificação do CNPJ continua com 14 posições. As oito primeiras identificarão a raiz do novo número, compostas por letras e números. As quatro seguintes representarão a ordem do estabelecimento, também alfanuméricas. As duas últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão a ser numéricas. Em entrevista à CBN Vitória, o analista tributário da Receita Federal, Marcio Nunes Simões, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcio Nunes Simões - 06-03-26.mp3

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