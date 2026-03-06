CNPJ terá letras e números a partir de julho; entenda as mudanças!

Novo CNPJ terá letras e números; veja detalhes sobre a mudança Crédito: Shutterstock

O CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) funciona como uma identificação oficial das empresas, associações e organizações no Brasil junto à Receita Federal. Composto por 14 dígitos, ele funciona como o "CPF" da pessoa jurídica, sendo indispensável para emitir notas fiscais, abrir conta bancária empresarial e regularizar atividades econômicas, por exemplo. Mas vai o alerta: para esse ano, o Cadastro terá novidades.

A Receita Federal publicou a Instrução Normativa RFB nº 2.229, de 15 de outubro de 2024, que altera do CNPJ. Em resposta à crescente demanda por novos números de CNPJ, o formato será modificado para incluir letras e números. A transição para o formato alfanumérico será progressiva e está prevista para julho de 2026.

O novo número de identificação do CNPJ continua com 14 posições. As oito primeiras identificarão a raiz do novo número, compostas por letras e números. As quatro seguintes representarão a ordem do estabelecimento, também alfanuméricas. As duas últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão a ser numéricas. Em entrevista à CBN Vitória, o analista tributário da Receita Federal, Marcio Nunes Simões, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!