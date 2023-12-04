Centro Administrativo de Cariacica: mais de 100 serviços públicos em único local

A partir desta segunda-feira (4), mais de 100 serviços públicos da prefeitura de Cariacica passam a ser oferecidos em um único espaço, por meio do novo Centro Administrativo da cidade, localizado na Avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, próximo à Câmara Municipal. De acordo com a administração municipal, o local irá concentrar diversos serviços ao cidadão, como abertura de protocolo, atendimentos diversos relacionados a IPTU, alvará de funcionamento e inscrição municipal, informações sobre castração de cães e gatos, parcelamento de débitos, emissão de certidão negativa de débitos, atendimento do Procon e vagas de emprego da Agência do Trabalhador. Com a centralização dos serviços ao cidadão em um único espaço, a previsão é que cerca de 25 mil pessoas serão atendidas todos os meses no local. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!