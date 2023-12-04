Centro Administrativo de Cariacica: mais de 100 serviços públicos em único local

A partir desta segunda-feira (4), mais de 100 serviços públicos da prefeitura de Cariacica passam a ser oferecidos em um único espaço, por meio do novo Centro Administrativo da cidade, localizado na Avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, próximo à Câmara Municipal. De acordo com a administração municipal, o local irá concentrar diversos serviços ao cidadão, como abertura de protocolo, atendimentos diversos relacionados a IPTU, alvará de funcionamento e inscrição municipal, informações sobre castração de cães e gatos, parcelamento de débitos, emissão de certidão negativa de débitos, atendimento do Procon e vagas de emprego da Agência do Trabalhador. Com a centralização dos serviços ao cidadão em um único espaço, a previsão é que cerca de 25 mil pessoas serão atendidas todos os meses no local. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne Benevicto de Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Shymenne Benevicto de Castro - 04-12-23.mp3
Funcionamento
A sede do novo Centro Administrativo de Cariacica funciona na sede da antiga escola Darwin, localizada na Avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz. O local irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas. Nos finais de semana e feriados, das 8h às 18h, funcionará o setor de Necrópoles, que realiza liberação de sepultamentos.
Setores
O novo Centro Administrativo também será sede das secretarias de Defesa Social (Semdefes), Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei) e Mulher e Direitos Humanos (Semdh).
Os serviços completos:
https://www.cariacica.es.gov.br/noticias/72791/atendimento-ao-cidadao-em-cariacica-em-novo-local-a-partir-de-segunda-4-serao-mais-de-100-servicos-em-um-so-lugar
[fonte: prefeitura de Cariacica]