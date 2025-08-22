Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Motoristas voltam a acessar câmeras com imagens da Terceira Ponte a partir de segunda (25)
Mobilidade

Motoristas voltam a acessar câmeras com imagens da Terceira Ponte a partir de segunda (25)

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno

Publicado em 22 de Agosto de 2025 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 ago 2025 às 11:43
Engavetamento deixa o trânsito complicado na Terceira Ponte.
Engavetamento deixa o trânsito complicado na Terceira Ponte. Crédito: Reprodução/ Rodosol
As câmeras de monitoramento da Terceira Ponte estarão de volta a partir da próxima e segunda-feira (25). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (22), em primeira mão, à Rádio CBN Vitória pelo secretário estadual Fábio Damasceno, da pasta de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). Nesta entrevista, Damasceno também atualiza informações sobre aquaviário e Sistema Transcol. 
"Nós vamos disponibilizar o link no site da Ceturb e da Semobi de quatro câmeras na Terceira Ponte. Duas apontando para o lado de Vila Velha e duas para Vitória, nas duas cabeceiras", declarou o secretário. "A cada 30 segundos, a gente atualiza a foto e a pessoa pode ver em tempo real a imagem do que está acontecendo na ponte", explica. Segundo o secretário, por uma questão de segurança, as do vão central ainda não serão disponibilizadas no momento. As câmeras eram um pedido frequente dos usuários da ponte e foram desativadas após o governo do Estado assumir o controle da ponte entre as duas cidades da Região Metropolitana (ES) no lugar da Rodosol.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - FABIO DAMASCENO - 22-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados