Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Essa é capixaba!

Banana Ambrosia: a nova aposta do agro capixaba

Essa variedade de banana tipo nanica é o resultado de uma pesquisa iniciada há 20 anos no Estado

Publicado em 28 de Fevereiro de 2026 às 11:40

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 fev 2026 às 11:40
Penca de banana ambrosia
Penca de banana ambrosia Crédito: Divulgação/Incaper
O Espírito Santo acaba de ganhar uma nova aliada na agricultura que promete chegar com força à mesa dos capixabas: a Banana Ambrosia. Lançada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta semana, em Alfredo Chaves, essa nova variedade de banana tipo nanica é o resultado de uma pesquisa que começou há mais de 40 anos fora do Brasil e que há 20 anos vem sendo desenvolvida pelo Incaper chegando, agora, às mãos dos produtores.
Mas o que ela tem de diferente da banana que já conhecemos? Além de ser mais produtiva, a Ambrosia se mostrou uma 'fortaleza' contra doenças devastadoras, como o Mal-do-Panamá, que costuma dizimar plantações inteiras. Foram entregues as primeiras 1.200 mudas, marcando o início de uma nova era para a bananicultura no Sul do Estado. José Aires Ventura, pesquisador do Incaper, explica como essa tecnologia desenvolvida aqui no Espírito Santo vai impactar o mercado e a qualidade do fruto que compramos na feira. Ouça a conversa completa!
Entrevista José Aires - 28-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados