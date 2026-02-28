Banana Ambrosia: a nova aposta do agro capixaba

O Espírito Santo acaba de ganhar uma nova aliada na agricultura que promete chegar com força à mesa dos capixabas: a Banana Ambrosia. Lançada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta semana, em Alfredo Chaves, essa nova variedade de banana tipo nanica é o resultado de uma pesquisa que começou há mais de 40 anos fora do Brasil e que há 20 anos vem sendo desenvolvida pelo Incaper chegando, agora, às mãos dos produtores.

Mas o que ela tem de diferente da banana que já conhecemos? Além de ser mais produtiva, a Ambrosia se mostrou uma 'fortaleza' contra doenças devastadoras, como o Mal-do-Panamá, que costuma dizimar plantações inteiras. Foram entregues as primeiras 1.200 mudas, marcando o início de uma nova era para a bananicultura no Sul do Estado. José Aires Ventura, pesquisador do Incaper, explica como essa tecnologia desenvolvida aqui no Espírito Santo vai impactar o mercado e a qualidade do fruto que compramos na feira. Ouça a conversa completa!