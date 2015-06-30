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CADASTRO DE ADOÇÕES

Adoção: 146 crianças estão à espera de uma família no Espírito Santo

Enquanto isso, a fila de espera conta atualmente com 851 pretendentes habilitados. Uma das barreiras para essas famílias pode estar na idade dessas crianças

Publicado em 29 de Junho de 2015 às 22:19

Publicado em 

29 jun 2015 às 22:19
A pedido do Conselho Nacional de Justiça, um estudo mostra que uma criança só é colocada para adoção após quatro anos, em média, nas principais cidades de três regiões do país (Norte, Centro-Oeste e Sul). Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ). Como uma criança só pode ser adotada se o vínculo com os pais biológicos for desfeito, o processo de destituição é um dos grandes problemas hoje. A pesquisa também mostra o tempo médio que uma criança leva para ser adotada assim que fica apta para o processo. No Sudeste, o tempo aproximado é de um ano e oito meses.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o psicólogo da Comissão Estadual de Adoção, Helerson Silva, revela que somente neste ano, foram realizadas 31 adoções no Espírito Santo, sendo duas internacionais. Em 2014 foram 116 adoções feitas pelo Cadastro de Adoções. É importante lembrar que adoções prontas não estão incluídas nesses dados. Ele também fala que 146 crianças estão disponíveis para adoção no momento no Estado, enquanto isso, a fila de espera conta atualmente com 851 pretendentes habilitados. Os motivos de ainda haver crianças aguardando uma família está no fato que a maioria delas já alcançou uma idade que não é compatível com o desejo desses pais, ou seja, a adoção tardia enfrenta barreiras. Ouça a entrevista completa.
Entrevista - Fábio Botacin - Helerson Silva - 29-06-15

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