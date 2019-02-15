Vitória espera bater ocupação de 90% dos hotéis no carnaval

Praia de Camburi, em Vitória, vista de cima Crédito: Leonardo Silveira

Vitória está preparada para manter o ritmo de visitantes do verão no Carnaval, pelo menos no quesito hotelaria. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH), Gustavo Guimarães, alguns estabelecimentos já estão com lotação esgotada.

"Para o período do Carnaval, estamos com perspectivas de ocupação excelentes, devendo bater a média de 90% nos hotéis, alguns inclusive já indicam estarem lotados para o período", afirma.

Essa preparação vem devido ao crescimento da procura da Capital capixaba como roteiro turístico no país. Para se ter uma ideia, a Capital capixaba foi o nono destino mais procurado no Brasil para o réveillon, segundo a Decolar.com, e os hotéis da cidade ficaram com 100% da ocupação reservada durante o período de férias e verão.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, nos últimos dias, agências nacionais de turismo lançaram pacotes promocionais para quem quer curtir o Carnaval oficial e o feriado de Páscoa em Vitória, por exemplo. O passeio inclui passagens aéreas de ida e volta e hospedagem de três noites com café da manhã. A oferta foi lançada para moradores da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), mas também está disponível em outras regiões.

INVESTIMENTO

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, esse resultado vem de uma série de fatores que fizeram a Ilha ficar em mais evidência nos últimos anos. "Todo esse crescimento que tem tornado Vitória um novo destino de lazer está ligado ao trabalho realizado na capital, que tem reinventado a sua diversidade econômica, agora voltada para várias atividades, entre elas, o turismo. Acertadamente, a administração municipal tem investido na captação de turistas de lazer e disponibilizando novos produtos e atrativos turísticos para os visitantes", aponta.

Krohling ainda complementou: "A cada dia buscamos fazer de Vitória uma cidade reconhecida na Saúde, na Educação, na Segurança, nos negócios, despertando a vontade dos visitantes conhecerem. O trabalho é contínuo e não para por aqui".

CARNAVAL PLURAL

Na Cultura, não é diferente, o responsável pela pasta fala de sua importância para trazer mais turistas, ainda mais no período carnavalesco. "O fomento do Carnaval contribui para a divulgação da capital e, consequentemente, para ampliação da visibilidade da produção artística para além do nosso Estado. O que contribui para atrair um público cada vez maior para as belezas e cultura da nossa capital", comenta o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó.

Para a folia deste ano, a proposta continua sendo investir na pluralidade de atrações, logística e tranquilidade, como realizado em 2018. "A proposta para o Carnaval de Vitória é manter o mesmo número de atrações de 2018, sempre com um DJ abrindo a programação e as atrações musicais. Os blocos que desfilarão neste ano seguem autorizados pela Comissão de Blocos de Carnaval e contam com o apoio logístico da Prefeitura. Nossa meta é que o Carnaval seja divertido e tranquilo como no ano passado", explica Grijó.