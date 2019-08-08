Três viagens no ES para fazer neste Dia dos Pais por até R$ 500

viagem curta pelo belezas capixabas e ainda não comprometer o orçamento do mês? Melhor ainda é aproveitar o próximo Dia dos Pais, neste domingo (11), para escolher um roteiro compacto e ainda curtir um friozinho por algumas regiões do Estado. Que tal umapelo Espírito Santo para explorar melhor ase ainda não comprometer o orçamento do mês? Melhor ainda é aproveitar o próximo, neste domingo (11), para escolher um roteiro compacto e ainda curtir um friozinho por algumas regiões do Estado.

O Gazeta Online preparou três roteiros desse tipo para curtir neste Dia dos Pais com a família, tentando não ultrapassar o valor de R$ 500 para os custos básicos, que cobrem estadia e alimentação. Nesses casos, a ordem é buscar lazer em atrações gratuitas e, para os mais dispostos, providenciar até lanchinhos rápidos para levar de casa.

SANTA TERESA

Na cidade, a hospedagem para o casal mais uma pessoa fica na faixa dos R$ 300 por diária com café da manhã - o que já elimina uma refeição do dia seguinte. Tudo bem, pode não ser das mais baratas, mas o lado bom é que a cidade possui muitas atrações de graça, como a Rua do Lazer e o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, que funciona das 8h às 17h. A cidade também possui vinícolas que podem ser visitadas, como a Ziviani e a Tomazelli.

Para almoçar e fazer lanches, o município conta com dezenas de restaurantes e lanchonetes que têm preços moderados - e vão poder oferecer o necessário com os R$ 200 que sobraram depois do hotel. A maior parte desses estabelecimentos fica na própria Rua de Lazer, na Praça Augusto Ruschi e nas imediações.

*Os preços foram calculados de acordo com referências do site TripAdvisor

PEDRA AZUL

Venda Nova do Imigrante - que fica "ao lado" de Os hotéis da cidade têm preços bastante variados e os mais famosos, obviamente, são mais caros. No entanto, no Centro de- que fica "ao lado" de Pedra Azul - aparecem algumas opções de estadia que partem até de R$ 130 para o casal a diária. Considerando essas possibilidades, o valor médio para o casal mais uma pessoa fica na faixa dos R$ 250, podendo até ter café da manhã.

O Quadrado de São Paulinho é o novo point da Rota do Lagarto Crédito: Marcelo Prest

E é nessa mesma região do Centro que você vai encontrar restaurantes mais em conta, com opções à la carte ou self-service - que ajuda na economia.

Assim como Santa Teresa, a região da Pedra Azul possui inúmeras atrações que podem ser desfrutadas de graça, como um dos maiores símbolos do turismo da região: a Rota do Lagarto. O local também conta com uma rota de agroturismo que passa por fazendas e produções locais em que a visitação é gratuita, com produtos e artesanatos à venda. Para isso, em cada entrada há placas com sinalização.

Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Marcelo Carvalho

O Parque Estadual da Pedra Azul também é uma boa opção e seu acesso é feito por meio do ponto principal da Rota do Lagarto. A entrada no local é gratuita, no entanto, monitores cobram para acompanhar os visitantes nas trilhas. O parque funciona de terça a domingo das 8h às 17h e só há restrição de idade para as trilhas, que é de 8 anos.

*Os preços foram calculados de acordo com referências do site TripAdvisor

CAPARAÓ

Caparaó é cheia de opções de hotéis com preços camaradas e até hostels que também cumprem bem a função de estadia para quem não se importa muito com os luxos. Nesses casos, a diária para o casal mais uma pessoa pode ficar entre R$ 150 e R$ 350. A região doé cheia de opções de hotéis com preços camaradas e até hostels que também cumprem bem a função de estadia para quem não se importa muito com os luxos. Nesses casos, a diária para o casal mais uma pessoa pode ficar entre R$ 150 e R$ 350.

09/01/2019 - Hospedagem Natural Aldeia Alegria, em Patrimônio da Penha, no Caparaó Crédito: Fernando Madeira

A maior atração para quem se desloca até lá sempre será o Parque Nacional do Caparaó, que abrange Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Atualmente, a cobrança para entrar no parque está suspensa, ou seja, mais economia para a trip de Dia dos Pais. O local possui diversas espécies da fauna e flora e realmente encanta os visitantes.

Para quem acessa o parque do lado capixaba, há ainda um Centro de Visitante que possui informações e até mini-exposições de artesanatos de artistas da região. Os turistas que vão por lá, também podem optar por ir conhecer as cachoeiras do Caparaó, que também chamam a atenção pela beleza única.

Para alimentação, a situação é um pouco mais delicada, mas nada impossível de se resolver. No "centro" só há um restaurante, que tem o preço considerado bom e serve boas porções a valores que não vão comprometer o orçamento. Nas imediações, com distâncias de poucos quilômetros, é possível encontrar alguns outros estabelecimentos que também têm opções de refeições a preços mais baratos.

Como a pedida para quem vai ao Caparaó tem sempre um quê de aventura, na realidade, o ideal é levar alguns snacks e lanchinhos de casa que possam ser consumidos de forma fácil para não ficar dependendo de restaurante no meio dos passeios.