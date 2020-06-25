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Cidade turística da Tailândia sofre com proliferação de macacos

Moradores e comerciantes já apelaram até para tigres e crocodilos para espantarem macacos, que invadem casas e lojas em busca de comida

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 08:54
Macacos invadem ruas de Lopburi, na Tailândia
Macacos invadem ruas de Lopburi, na Tailândia Crédito: Reprodução/Instagram @ferociousplanet
O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus já trouxe alguns benefícios para cidades que são, quase que exclusivamente, turísticas. Em Veneza, por exemplo, o canal das gôndolas já surgiu mais límpido do que se via há muito tempo e os moradores do local comemoraram a recuperação natural na internet. Mas nos últimos dias uma situação curiosa tem chamado a atenção de internautas pelo mundo afora. 
Na Tailândia, a falta de turistas fez a população de macacos ficar fora de controla na cidade de Lopburi, segundo informações do Glamurama. Conhecida como "a cidade dos macacos", o local tem mais de 6 mil animais soltos e famintos que começaram a invadir ruas comerciais, casas e até comércios, principalmente, em busca de comida. Antes, grande parte dos alimentos era dada pelos visitantes da região. 
Na tentativa de conter a proliferação desenfreada, autoridades locais e os 27 mil moradores registrados em Lopburi já colocaram cercas em alguns pontos da cidade e alguns comerciantes, de acordo com a publicação, apelaram até para crocodilos e tigres para espantar os macacos. 

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Segundo o Glamurama, o departamento de vida selvagem da cidade começou, nesta semana, uma campanha de esterilização dos animais. Foram instaladas gaiolas gigantes pelas ruas para que os macacos possam ser cuidados 
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Follow @ferociousplanet for more incredible content ? Follow @ferociousplanet for more incredible content ?  ? via Reddit user u/StrikingFalcon  Rival monkey gangs in Lopburi fight over food after tourists stop showing up due to the coronavirus outbreak. The resident monkeys are reliant on the food that comes with the many tourists that visit the city. Residents have started to leave food for the monkeys as they have been forced to forage through trash cans to survive. Monkey brawls are not a common occurrence, with one resident stating I havent seen a fight like this for many years that I cant remember. Normally, the fights involve 5 to 10 monkeys. We are living through unprecedented times.    #nature #wildlife #circleoflife #animals #ferocious #brutal #ferociousplanet #planetearth #predator #prey #natureismetal #natureisbrutal #untamedearth #wild #thenaturalworld #survivalofthefittest #naturalselection #lopburi #monkeykingdom #monkeybrawl #monkeygangs #coronavirus #covid19 #monkeyfight #thailand #asianwildlife #asia #thailandwildlife #planetoftheapes

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