Cidade turística da Tailândia sofre com proliferação de macacos

O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus já trouxe alguns benefícios para cidades que são, quase que exclusivamente, turísticas. Em Veneza, por exemplo, o canal das gôndolas já surgiu mais límpido do que se via há muito tempo e os moradores do local comemoraram a recuperação natural na internet. Mas nos últimos dias uma situação curiosa tem chamado a atenção de internautas pelo mundo afora.
Na Tailândia, a falta de turistas fez a população de macacos ficar fora de controla na cidade de Lopburi, segundo informações do Glamurama. Conhecida como "a cidade dos macacos", o local tem mais de 6 mil animais soltos e famintos que começaram a invadir ruas comerciais, casas e até comércios, principalmente, em busca de comida. Antes, grande parte dos alimentos era dada pelos visitantes da região.
Na tentativa de conter a proliferação desenfreada, autoridades locais e os 27 mil moradores registrados em Lopburi já colocaram cercas em alguns pontos da cidade e alguns comerciantes, de acordo com a publicação, apelaram até para crocodilos e tigres para espantar os macacos.
Segundo o Glamurama, o departamento de vida selvagem da cidade começou, nesta semana, uma campanha de esterilização dos animais. Foram instaladas gaiolas gigantes pelas ruas para que os macacos possam ser cuidados