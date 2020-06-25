Cidade turística da Tailândia sofre com proliferação de macacos

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Follow @ferociousplanet for more incredible content ? Follow @ferociousplanet for more incredible content ?  ? via Reddit user u/StrikingFalcon  Rival monkey gangs in Lopburi fight over food after tourists stop showing up due to the coronavirus outbreak. The resident monkeys are reliant on the food that comes with the many tourists that visit the city. Residents have started to leave food for the monkeys as they have been forced to forage through trash cans to survive. Monkey brawls are not a common occurrence, with one resident stating I havent seen a fight like this for many years that I cant remember. Normally, the fights involve 5 to 10 monkeys. We are living through unprecedented times.    #nature #wildlife #circleoflife #animals #ferocious #brutal #ferociousplanet #planetearth #predator #prey #natureismetal #natureisbrutal #untamedearth #wild #thenaturalworld #survivalofthefittest #naturalselection #lopburi #monkeykingdom #monkeybrawl #monkeygangs #coronavirus #covid19 #monkeyfight #thailand #asianwildlife #asia #thailandwildlife #planetoftheapes