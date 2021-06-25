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Belezas do Sul

Belezas do Sul agora para todo estado

Em sua terceira edição, o projeto vai ser levado a todas a regiões capixabas

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:09

Publicado em 

25 jun 2021 às 19:09
Belezas do Sul
Belezas do Sul Crédito: Agencia Conteudo
O Sul do Espírito Santo guarda em cada uma das suas 28 cidades características únicas. Uma região onde é possível estar perto do mar e do calor do sol e com algumas poucas horas de estrada sentir o frio das montanhas. Tudo isso será mais uma vez apresentado na terceira edição do projeto Belezas do Sul, que é uma iniciativa de Sicoob Sul Serrano, Unimed Sul Capixaba e TV Gazeta Sul.
Como cada ano é um novo desafio, neste não seria diferente. A novidade é que o projeto vai chegar para todos os municípios capixabas. “A nossa ideia é fazer uma divulgação ampla para todo estado. Onde todos possam conhecer mais essas belezas naturais que nós temos aqui no Sul que são muitas”, explicou o Diretor da Regional Sul, Bruno Passoni.
O objetivo principal do projeto é sempre valorizar e impulsionar o que cada região tem em relação à cultura, turismo, culinária e belezas naturais. Quando esses objetivos são alcançados o que se tem como resultado é a melhora na economia dessas cidades, uma vez que o número de turistas tende a crescer.
No último ano, com o pico de casos da covid19, o turismo local precisou se adaptar a uma nova realidade.Com as restrições de viagens para fora do estado ou do país, muitos turistas se voltaram para conhecer melhor o que a região onde vivem tem a oferecer.
“Muitas pessoas estão viajando mais de carro, então, acredito que é uma oportunidade de conhecer mais o potencial turístico da nossa região. Por exemplo, Pedra Azul, que já tem um potencial muito desenvolvido, são restaurantes, pousadas e cervejarias”, ressalta o diretor.
Crescimento
Para o diretor do Sicoob-Sul Serrano Cleto Venturim, o projeto oportuniza empreendedores de todas as cidades a buscarem crescimento de seus negócios. “O Sicoob é uma empresa com sede em diversas cidades do Interior. Valorizar o comércio e empreendimentos da região faz nosso negócio ser perene. Sem negócios a cooperativa perde o sentido”, diz.
Mesma visão tem o diretor presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista Pinto. “O turismo é uma das principais potencialidades de desenvolvimento de uma região, seja o desenvolvimento econômico, social ou cultural. Valorizar e fortalecer um turismo organizado é uma forma de promover a sua capacidade competitiva, com o estímulo a iniciativas empreendedoras e a parcerias entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. No fim, todos saem ganhando com o desenvolvimento local e a geração de mais empregos e renda”, disse.
Mas claro, além de mostrar o que está consolidado, o projeto também coloca uma luz em quem também está em desenvolvimento. Segundo Bruno, é importante apresentar o desenvolvimento do Caparaó e a região do Litoral. “São locais que têm muito que ser mostrados, como café gourmet, hospedagem, pousadas e restaurantes excelentes", disse Bruno. O diretor acredita que será uma edição para romper os limites entre a região e o resto do Espírito Santo.
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