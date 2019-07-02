Vitória receberá 1ª Feira Brasileira da Cerveja Artesanal Independente

Crédito: Pixabay

Vitória será palco de uma importante programação para o universo cervejeiro. A ExpoBrew – Feira Brasileira da Cerveja Artesanal Independente – acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, no Parque de Exposições Floriano Varejão, e envolverá todas as áreas deste mercado. O evento é uma realização da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).

Ao todo, quatro programações diferentes vão compor a ExpoBrew. A primeira delas é a feira de exposição de fornecedores do setor. Lá, os visitantes poderão conhecer diferentes tipos de equipamentos e maquinários, além de produtos voltados para as fábricas. O Harmoniza Beer será um espaço dedicado às marcas de todo o Brasil, para comercialização de seus rótulos. Além disso, a feira ainda terá palestras sobre o mercado e troca de experiências entre profissionais. Ainda é possível participar da programação e todas as informações estão disponíveis em www.abracerva.com.br

2ª Copa Cerveja Brasil

Outra programação que acontece paralelamente a ExpoBrew é a segunda edição do concurso nacional da cerveja artesanal independente. A 2ª Copa Cerveja Brasil inicia já no dia 13, com a análise das amostras e segue até 16 de agosto, data em que será realizada a premiação dos rótulos vencedores.

As marcas interessadas em participar da competição ainda podem garantir vaga pelo site www.copacervejabrasil.com.br . As cervejas serão avaliadas de acordo com o guia Brewers Association 2018 (BA), com acréscimo da Catharina Sour – estilo brasileiro reconhecido recentemente. Poderão participar do concurso cervejarias artesanais independentes e ciganas, não vinculadas com grandes grupos econômicos do setor e com produção anual em 2018 de 50 mil hectolitros.

Para Carlo Lapolli, presidente da Abracerva, a ExpoBrew promete movimentar todo o país. “A programação envolve as diversas áreas do segmento e este é o grande diferencial. O visitante terá a oportunidade de se atualizar, fazer bons negócios e ainda expor seus produtos. Sem contar na troca de experiências e networking, que são essenciais para quem está no mercado”, afirma.

Sobre a Abracerva