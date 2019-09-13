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Taças cheias

Vitória recebe degustação de vinhos portugueses do Alentejo

Grande Prova de Vinhos do Alentejo passará por cinco cidades brasileiras, começando pela capital capixaba, no dia 16/09. Evento terá 10 produtores e 70 rótulos.
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 set 2019 às 17:18

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 17:18

Vinhos portugueses são tema de degustação e palestras no Hotel Ilha do Boi Crédito: Reprodução/ Shutterstock
Curte vinhos portugueses? Na próxima segunda, 16 de setembro, Vitória receberá a Grande Prova de Vinhos do Alentejo, evento destinado a iniciantes no universo da bebida, experts e profissionais de Gastronomia. Estarão presentes 10 produtores da região do Alentejo, em Portugal, com aproximadamente 70 rótulos para degustação.
A prova será aberta a profissionais de Gastronomia e imprensa das 15h às 17h, e ao consumidor das 17h às 20h, mediante taxa de R$ 30 já com a taça de degustação inclusa. No mesmo dia, a competição "O Melhor Sommelier - Vinhos do Alentejo no Brasil" vai premiar dois profissionais capixabas do setor com uma viagem pelas vinícolas portuguesas.
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Além da degustação, haverá duas palestras com o jornalista Alexandre Lalas, crítico da "Revista de Vinhos de Portugal". A primeira, restrita a profissionais do setor e imprensa, trata do tema "Arinto – A Eletricidade do Alentejo", em que os participantes poderão saber mais sobre a casta tipicamente alentejana que dá frescor e tensão aos vinhos brancos.
Na segunda palestra, aberta aos consumidores, Lalas discutirá sobre "Elegância versus Potência – Os Dois Lados do Alentejo". Durante a degustação comentada, a plateia poderá compreender o motivo de todos os estilos de vinho, desde os delicados até os robustos, serem encontrados na região.
SOBRE OS VINHOS DO ALENTEJO
Líder do mercado português de vinhos, com 37% em volume e 40% em termos de valor, a região do Alentejo tem no Brasil o seu principal mercado importador. Somente em 2018, foram trazidas para o país 4,6 milhões de garrafas.
O evento, que visa consolidar e ampliar essa presença no país, é promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), organismo que certifica e promove os vinhos da região. Durante o mês de setembro, a prova será realizada em cinco capitais brasileiras para apresentar o que há de melhor nesse terroir português.
SERVIÇO:
Grande Degustação Vinhos do Alentejo em Vitória
Quando: segunda-feira, 16/09, das 15h às 17h (profissionais do setor e imprensa) e das 17h às 20h (público em geral).
Onde: Senac Ilha do Boi Hotel Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. 
Quanto: R$ 30, com cadastro prévio no site.
Vinícolas confirmadas: Carmim - Reguengos, Cartuxa - Fundação Eugênio de Almeida, Casa Relvas, Corte de Cima, Esporão, João Portugal Ramos, Herdade do Peso, Herdade dos Cotéis, José Maria da Fonseca e Monte da Capel.
Degustações comentadas: "Arinto: a Eletricidade do Alentejo" (17h) e "Elegância X Potência: os Dois Lados do Alentejo" (18h).
Mais informações: Instagram.

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