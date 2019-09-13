Vitória recebe degustação de vinhos portugueses do Alentejo

Vinhos portugueses são tema de degustação e palestras no Hotel Ilha do Boi Crédito: Reprodução/ Shutterstock

Curte vinhos portugueses? Na próxima segunda, 16 de setembro, Vitória receberá a Grande Prova de Vinhos do Alentejo, evento destinado a iniciantes no universo da bebida, experts e profissionais de Gastronomia. Estarão presentes 10 produtores da região do Alentejo, em Portugal, com aproximadamente 70 rótulos para degustação.

A prova será aberta a profissionais de Gastronomia e imprensa das 15h às 17h, e ao consumidor das 17h às 20h, mediante taxa de R$ 30 já com a taça de degustação inclusa. No mesmo dia, a competição "O Melhor Sommelier - Vinhos do Alentejo no Brasil" vai premiar dois profissionais capixabas do setor com uma viagem pelas vinícolas portuguesas.

Além da degustação, haverá duas palestras com o jornalista Alexandre Lalas, crítico da "Revista de Vinhos de Portugal". A primeira, restrita a profissionais do setor e imprensa, trata do tema "Arinto – A Eletricidade do Alentejo", em que os participantes poderão saber mais sobre a casta tipicamente alentejana que dá frescor e tensão aos vinhos brancos.

Na segunda palestra, aberta aos consumidores, Lalas discutirá sobre "Elegância versus Potência – Os Dois Lados do Alentejo". Durante a degustação comentada, a plateia poderá compreender o motivo de todos os estilos de vinho, desde os delicados até os robustos, serem encontrados na região.

SOBRE OS VINHOS DO ALENTEJO

Líder do mercado português de vinhos, com 37% em volume e 40% em termos de valor, a região do Alentejo tem no Brasil o seu principal mercado importador. Somente em 2018, foram trazidas para o país 4,6 milhões de garrafas.

O evento, que visa consolidar e ampliar essa presença no país, é promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), organismo que certifica e promove os vinhos da região. Durante o mês de setembro, a prova será realizada em cinco capitais brasileiras para apresentar o que há de melhor nesse terroir português.

SERVIÇO:

Grande Degustação Vinhos do Alentejo em Vitória

Quando: segunda-feira, 16/09, das 15h às 17h (profissionais do setor e imprensa) e das 17h às 20h (público em geral).

Onde: Senac Ilha do Boi Hotel Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.

Quanto: R$ 30, com cadastro prévio R$ 30, com cadastro prévio no site

Vinícolas confirmadas: Carmim - Reguengos, Cartuxa - Fundação Eugênio de Almeida, Casa Relvas, Corte de Cima, Esporão, João Portugal Ramos, Herdade do Peso, Herdade dos Cotéis, José Maria da Fonseca e Monte da Capel.