Venda Nova realiza festival gastronômico com 20 restaurantes da região

Se você gosta de passear pela região Serrana do Espírito Santo, acaba de conseguir um motivo a mais para voltar a visitar a área. No mês de junho, Venda Nova recebe o 1º Festival Cozinha das Montanhas, que acontece em 20 estabelecimentos da região.
Nele, os restaurantes, cervejarias e lanchonetes preparam um prato exclusivo que será vendido a um preço especial. Entre os comes e beber oferecidos, estão iguarias de diversas culinárias como italiana, portuguesa e até a de boteco.
"O evento tem um formato um pouco diferente. Nossa proposta principal é organizar a oferta gastronômica de Venda Nova do Imigrante, que evoluiu muito com a gastronomia nos últimos anos. Nossa expectativa, principalmente no sábado e domingo, é de um público maior do que os locais normalmente recebem. Para os três dias de evento no Polentão, esperamos cerca de 10 mil pessoas", explica Eduardo Destefani, organizador do Festival Cozinha das Montanhas.
Versão pocket
Além das ofertas nos restaurantes, o evento terá uma edição especial e compacta no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão. De sexta-feira (31) a domingo (2), o Festival Gastronômico Cultural Cozinha das Montanhas se junta ao Polenta Off Road no local, integrando aventura a boa gastronomia, destacando as seguintes atrações.
O espaço receberá especialistas gastronômicos, música, comida típica e diversão, além de três restaurantes participantes oferecendo seus pratos. Shows, mini tombo da polenta e aulas de culinária complementam a programação.
"Aqui, no Polentão, faremos uma roda de gastronomia, com crianças e adultos. Tudo aberto ao público. Teremos três cervejarias artesanais da região e alguns restaurantes participantes dentro do Polentão divulgando seus pratos", detalha Eduardo.
Os estabelecimentos confirmados para a edição pocket, realizada no Centro de Eventos Polentão, são a Cervejaria Altezza, Espaço Via Olivari - Altezza e Altoé da Montanha. "Não traremos todos os restaurantes participantes porque nossa proposta é que as pessoas visitem estes estabelecimentos e provem os pratos lá. Naquele local, o restaurante estará aberto o ano todo. Ali, ele encontra a história, a cultura e a proposta do restaurante. Aqui neste evento (no Polentão) é só uma forma de jogar luz sobre a gastronomia", completa, explicando o motivo de apenas alguns oferecerem o serviço no Polentão, neste fim de semana.
EXCURSÃO TURÍSTICA
A lista completa dos estabelecimentos participantes e a programação da versão pocket podem ser conferidos no fim da matéria. Para quem deseja aproveitar os dias do festival visitando os restaurantes e conhecer o agroturismo de Venda Nova, a Canaltures organiza um roteiro especial para visitas nas propriedades que praticam o agroturismo. Para saber mais e realizar o agendamento, basta ligar para o número (28) 3546-1378.
CRESCIMENTO
A proposta do evento caiu no gosto da prefeitura da cidade, que pretende incentivar a realização de mais edições. "A proposta é fazer o evento duas ou mais vezes ao ano, convidando todos os restaurantes do Município. Isso valoriza e impulsiona a gastronomia local e leva sabores e atrações aos vendanovenses e visitantes", explica Jorge Uliana, secretário Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato.
No que depender de Eduardo, a ideia é explorar o turismo não só nos restaurantes de Venda Nova do Imigrante, como de toda a região Serrana. "No futuro é que ele extrapole a linha de Venda Nova do Imigrante e envolva os outros restaurantes da região das Montanhas Capixabas.
SERVIÇO
1º Festival Cozinha das Montanhas
O que é: são 20 restaurantes de Venda Nova do Imigrante que oferecem pratos exclusivos a preços especiais durante o período do evento.
Quando: de 31 de maio a 30 de junho
Versão Pocket
De sexta, 31 de maio, a domingo, 2 de junho, o Polentão terá uma versão reduzida com três estabelecimentos participantes, que vão oferecer seus pratos. Shows, aulas culinárias e atrações infantis complementam a programação.
Horários: das 18h às 22h30 (sexta); de 11h a 0h (sábado); e de 11h às 15h
CONFIRA OS RESTAURANTES PARTICIPANTES
Quinta dos Manacás
Prato: Pastrami de Angus com Mostarda IPA – Peito de boi angus defumado com especiarias, fatiado e servido com torradas da casa. Valor: R$ 24,00 (individual)
Horário: sexta a domingo das 11h30 às 17h30
Contato: (27) 99960-3440 e (28) 99965-9266
Cervejaria Altezza
Prato: Hambúrguer Altezza – Seleção de carnes bovinas e socol moído, coberta com queijos especiais e cebola roxa glaceada no pão do cervejeiro. Tomate, alface e rúcula finalizando. Valor: R$ 20,00 e R$ 25,00 com harmonização Irish Red/Porter 200 ml (individual)
Horário: Sábados, domingos e feriados de 10h as 17h
Contato: (28) 99989-3311
Espaço Via Olivari – Altezza
Prato: Risoto Porckter – Risoto de cerveja Brown Porter Altezza, envolto de fatias de porchetta alla romana, ladeado de iguarias do chef. Valor: R$30,00 e R$ 35,00 com harmonização Irish Red/Porter 200 ml (individual)
Horário: Sábados, domingos e feriados de 10h as 17h
Contato: (28) 99989-3311
Pousada e Restaurante Bela Aurora
Prato: Salmão Imperial – Lombo de salmão grelhado, cebolas roxas, alcaparras e servido com risoto de tomate seco. Valor: R$ 59,00 (individual)
Horário: sábados, domingos e feriados nacionais – Self Service de 11h 30 as 15h e os demais dias da semana serviço a la Carte de 11h 30 as 15h. Sexta-feira e sábado serviço a la Carte de 19h as 22h
Contato: (28) 99986-9493 e (28) 99925-6197
Pousada e Restaurante Tonoli
Prato: Picanha recheada – Picanha, cenoura, vagem, alho, pimenta, sal, azeite, batata e arroz. Valor: R$ 45,00 (individual)
Horário: sábados, domingos e feriados, a partir das 9h para visitação e almoço servido no fogão a lenha de 11h as 15h
Contato: (28) 99939-0078 e (28) 99941-3790
Fazenda Saúde
Prato: Costelinha de porco – Opção de acompanhamento polenta frita/bife por pessoa. Valor: R$ 30,00 (individual)
Horário: sábados das 12h às 15h 20. Domingos e feriados nacionais das 11h às 15h 20. Excursão pré-agendada, mínimo 25 pessoas. Pesque e solte das 7h 30 às 16h 30, valor: R$20,00 por pessoa.
Contato: (28) 3546-1528 e (28) 99976-1770
Restaurante Sabores de Portugal
Prato: Bacalhau Grelhado – Bacalhau com batatas ao murro, brócolis e cenouras. Acompanha arroz branco. Valor: R$ 170,00 (serve duas pessoas)
Horário: quinta e sexta de 19h as 22h, sábado de 11h as 14h 30 e das 19h às 22h, aos domingos e feriados das 11h às 14h30
Contato: (28) 99939-9300
Classic Pub
Prato: Coxinha de polenta – coxinha de massa de polenta com recheio de ragu de costela suína. Valor: R$ 28,00 (serve duas pessoas)
Horário: de quarta-feira a sábado das 19h às 1h e no domingo de 16h as 22h.
Contato: (27) 99955-7543
Bistrô Casa do Pão
Prato: Risoto de camarão. Valor: R$ 49,00 (individual)
Horário: segunda a sábado das 17h às 23h
Contato: (28) 98804-7425
Triangulo’s Bar & Petiscaria
Prato: Batata do Chef – batata inteira cozida, carne seca temperada com alho e óleo, mussarela cheddar e catupiry. Valor: R$ 24,90 (individual)
Horário: de terça-feira a quinta-feira das 16h às 00h, sexta-feira e sábado das 8h às 00h e domingos e feriados das 10h às 23h
Contato: (28) 99912-3570
Restaurante e Lanchonete Visconde
Prato: Casulo – bolinho de queijo. Valor: R$ 5,00 (individual)
Horário: segunda a sexta de 7h as 18h e sábado de 7h as 15h
Contato: (28) 99986-8186 e (28) 99886-0123
Restaurante Natureba
Prato: Nhoque de Batata ao Sugo – massa de batatas com ovos enrolada na farinha e servida com molho de tomates frescos. Queijo parmesão servido à parte. Valor: R$ 46,25/kg (individual)
Horário: todos os dias de 10h as 14h 30
Contato: (28) 3546-2974 e (28) 99904-6812
Hora Extra Açaí
Prato: Açaí na taça – açaí e guaraná. Valor: R$ 12,00 (individual)
Horário: de terça a domingo e feriados das 15h às 22h
Contato: (27) 99927-3242
Bangalo’s Restaurante e Lanchonete
Prato: Batata de socol – queijos da região e socol. Valor: R$ 30,00 (individual)
Horário: terça a domingo a partir das 17h
Contato: (28) 3546-3548 e (28) 99965-8281
Churrascaria e Restaurante Nova Gauchão
Prato: Picanha no braseiro – picanha bovina acompanhado com arroz branco, feijão tropeiro, farofa, batata frita, vinagrete e salada de maionese. Valor: R$ 120,00 (serve três pessoas)
Horário: segunda a domingo de 10h as 22h
Contato: (28) 3546-1969
Pizzaria Monte Grappa
Prato: Canelone de frango com molho branco. Valor: R$ 35,00 (serve duas pessoas)
Horário: terça a domingo das 18h às 22h
Contato: (28) 3546-1777 e (28) 99967-1777
Restaurante Nossa Vida
Prato: Carne na lata – carne de porco servida com polenta no fogão a lenha. Valor: Self Service - R$ 44,90/kg (de segunda a sexta) e R$ 54,90/kg (sábados, domingos e feriados)
Horário: segunda a domingo de 9h as 17h para lanches e o almoço é servido de 11h as 15h
Contato: (28) 3546-0268
Café da Roça Altoé da Montanha
Prato: Pizza de Polenta Socol – disco de polenta recheado com molho de tomate caseiro, queijo, socol, pasta de tomate seco e orégano. Valor: R$ 44,00 (serve duas pessoas)
Horário: terça-feira a sexta-feira de 8h as 19h. Sábado, domingo e feriado de 9h as 21h
Contato: (28) 99915-9922 | (28) 99955-2085 | (28)3546-1888
Família Venturim
Prato: Nhoque de polenta – molho ao sugo com manjericão e queijo parmesão ralado. Valor: R$ 39,45/kg (Self Service)
Horário: de segunda-feira a segunda-feira das 10h 30 às 14h 30 e das 18h às 21h
Contato: (28) 3546-6614 | (28) 99945-7023
Confira a programação do Festival:
31/05/2019 – SEXTA-FEIRA
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman
18:00 – Abertura da Cozinha das Montanhas
Restaurante Altezza e Via Olivari – Chef Enrico Bissoli
Cervejas Artesanais Montanhas (Altezza, Ronch Bier, Azurra)
Espaço ao vivo
11:00 – Parrilla e Fogo de Chão com Chef Naninho Rodrigues
Burger Artesanal – Chef Vitor e Chef Matheus Souza
Local: Cozinha Tombo da Polenta
19:00 – Aula Show Massas e Sabores com a Ana Venturim – Família Venturim
20:00 – Aula Show de gastronomia o Chef Enrico Bissoli – Altezza e Via Olivari
21:00 - Show com Orestes & Frango e Banda – Rock Clássico e Rock Nacional
01/06/2019 - SÁBADO
10:00 – Roteiro de visita ao Agroturismo
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman
11:00 – Abertura da Cozinha das Montanhas
Restaurante Altezza e Via Olivari – Chef Enrico Bissoli
Cervejas Artesanais Montanhas (Altezza, Ronchi Bier, Azurra)
Espaço ao vivo
11:00 – Parrilla e Fogo de Chão com Chef Naninho Rodrigues
Burger Artesanal – Chef Vitor e Chef Matheus Souza
Palco
14:00 – Show com Rayan Sarty Acústico
22:00 – Show com Rato e seus Canalhas
Local: Cozinha Tombo da Polenta
17:00 – Aula Show sobre cerveja Artesanal com Daniel Rigo – Altezza
18:00 - Aula Show sobre Cafés Especiais e Fermentados IFES
19:00 – Mini Tombo do Polenta, Presença da Rainha e Cantarola
20:00 – Aula show de gastronomia com o Chef Alessandro Eller - Receitas do Chef (TV Record)
02/05/2019 - DOMINGO
10:00 - Roteiro de visita ao Agroturismo
Local: Cozinha Receitas de Família
10:00 - Cozinha Kid’s – Aula Show de Gastronomia para crianças (Inscrições limitadas)
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman
10:00 – Pos Mezza com a Cantarola Italiana
11:00 – Abertura da Cozinha das Montanhas
Restaurante Altezza e Via Olivari – Chef Enrico Bissoli
Cervejas Artesanais Montanhas (Altezza, Ronchi Bier, Azurra)
Espaço ao vivo
11:00 – Parrilla e Fogo de Chão com Chef Naninho Rodrigues
Burger Artesanal – Chef Vitor e Chef Matheus Souza
Palco Acústico
14:00 - Show acústico Edson Galine
PROGRAMAÇÃO POLENTA OFF ROAD
31/05/2019 – SEXTA-FEIRA
Polenta Off Road
18:00 – Entrega do material das motos, UTVs e Quadriciclos.
01/06/2019 – SÁBADO
Polenta Off Road
7:00 – Abertura secretaria da prova
7:00 às 8:00 – Vistoria técnica Motos com parque fechado
7:00 às 9:30 - - Vistoria técnica UTV e Quadriciclos
8:30 – Largada Enduro Nacional da Polenta
10:00 – Largada UTV e Quadriciclos
14:30 – Chegada dos competidores com parque fechado
15:00 – Entrega kits MTB, Trail Run, Duathlon
19:00 – Entrega dos resultados Motos, UTV, Quadriciclos
19:30 – Premiações UTV e Quadricilcos.
02/06/2019 – DOMINGO
Polenta Off Road
7:00 – Abertura da secretaria de prova
7:30 – Largada Enduro Nacional da polenta
8:30 – Largada Trail Run
9:00 – Largada Bike MTB
9:30 – Chegada dos competidores (Trail Run) e premiações
10:30 – Chegada dos competidores MTB
13:00 – Premiações MTB
13:30 – Chegada dos competidores Motos e resultados
15:30 – Resultados oficiais Motos
16:00 – Premiações Motos