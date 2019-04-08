Terça-feira de sorvetes de graça e conscientização em Vila Velha

08/04/2019 - Qualquer pessoa pode pegar quantas vezes quiser o seu sorvete gratuito no Free Cone Day da Ben ENTITY_amp_ENTITYJerry's Crédito: Divulgação/Ben ENTITY_amp_ENTITYJerryENTITY_apos_ENTITYs

Com esse calorão, um sorvete vai muito bem, não concorda? Melhor ainda se for de graça. É o que vai acontecer nesta terça-feira (9), em Vila Velha. A Ben & Jerry's realiza o Free Cone Day em todas suas lojas espalhadas pelo mundo. Assim, das 12h às 20h, a unidade do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, entra no circuito.

Nesse ano, o evento ainda contará com uma opção de sorvete vegano para aqueles que não consomem ingredientes de origem animal. Qualquer pessoa pode pegar seu sorvete gratuito quantas vezes quiser, basta seguir as regras de ser uma bola por vez e respeitar a fila de prioridade (gestantes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com criança de colo). Em 2018, a empresa distribuiu mais de 80 mil bolas de sorvete no país inteiro.

08/04/2019 - A sorveteria Ben ENTITY_amp_ENTITYJerry's vai distribuir sorvetes de graça em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ben ENTITY_amp_ENTITYJerryENTITY_apos_ENTITYs

CONSCIENTIZAÇÃO

A ação é uma forma de agradecimento aos clientes e de conscientização, visto que o ativismo é presente nas atuações da marca. A cada edição, os países em que a Ben & Jerry's está presente escolhem uma causa diferente, de acordo com os temas mais relevantes para sua região.

No Brasil, a edição do Free Cone Day desse ano irá focar na conscientização sobre poluição plástica, em uma parceria firmada com o WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza). Desta forma, no dia da ação, momento em que o consumo de embalagens aumenta consideravelmente, a Ben & Jerry’s não trabalhará com nenhuma embalagem de plástico, e os sorvetes serão servidos no cone-casquinha e copo-casquinha.

Segundo o estudo “Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização”, lançado pelo WWF em março, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, apenas 1,28% é reciclado, o equivalente a 145 mil toneladas.

“A crise mundial da poluição por plásticos só terá solução se todos os atores da cadeia de valor se responsabilizarem pelos danos desse material para a natureza e para as pessoas. O volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas. Nesse ritmo, até 2030 encontraremos o equivalente a 26 mil garrafas de plástico no mar a cada quilômetro quadrado”, alerta Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento do WWF-Brasil.

Diante desse preocupante cenário, durante o Free Cone Day o público poderá assinar uma petição internacional elaborada pelo WWF-Brasil para que líderes globais, governos e indústrias se comprometam a produzir e utilizar menos plástico, reduzindo seu descarte na natureza.

Serviço

Free Cone Day – Ben & Jerry’s

Quando: 9 de abril de 2019 – das 12h às 20h

Onde: Todas as lojas da Ben & Jerry’s do Brasil